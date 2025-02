Amazon macht Schluss: Ab 12. Februar müssen Prime-Kunden für Filmklassiker wieder zahlen

Im Moment haben Amazon-Kunden mit Prime-Abo noch immer kostenfreien Zugriff auf einen echten Filmklassiker. Diesen Film sollte man als Cineast mindestens einmal gesehen haben – unserer Meinung nach. Doch bereits im Februar nimmt Amazon den Klassiker aus der Streaming-Flatrate. Prime-Kunden müssen sich beeilen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Update vom 01.02.2025: Der weiße Wal hat die Gewässer bei Amazon Prime Video bereits verlassen, doch der „Weiße Hai“ tummelt sich noch beim Streaming-Dienst herum. Nun wissen wir, dass dieser nur noch bis einschließlich 11. Februar zur Verfügung steht (bei Amazon Prime Video ansehen). Ab dem 12. Februar hält Amazon dann für Leihe oder Kauf wieder die Hand auf.

Anzeige

Originaler Artikel vom 13.01.2025:

Achtung, Prime-Kunden: Amazon schmeißt „Weißen Hai“ und „Weißen Wal“ raus

Die Ozeane lauern vor einer Vielzahl von Gefahren. Mitte der Siebzigerjahre inszenierte kein Geringerer als Steven Spielberg diese Urangst vortrefflich in „Der weiße Hai“. Der Menschenfresser in Haigestalt war für den jungen Regisseur der große Durchbruch in Hollywood und noch heute gehört der Thriller zu Spielbergs bekanntesten Werken (bei Amazon Prime Video ansehen).

Anzeige

Der weiße Hai – Trailer

Bereits zwei Jahrzehnte zuvor verfilmte John Huston einen Klassiker der amerikanischen Literaturgeschichte von Herman Melville. In „Moby Dick“ geht Gregory Peck als Kapitän Ahab auf die Jagd nach dem Weißen Wal. Seitdem Ahab zum Krüppel gemacht wurde, ist sein Herz voller Hass gegen den Meeresbewohner. Er will den Wal unbedingt zur Strecke bringen – koste es, was es wolle (bei Amazon Prime Video ansehen).

Moby Dick (1956) – Trailer

Beide Klassiker können aktuell bei Amazon Prime Video kostenfrei gesehen werden, doch sie befinden sich ebenfalls in der ominösen Liste „In weniger als 30 Tagen nicht mehr in Prime enthalten“. Sobald sie aus der Streaming-Flatrate rausfliegen, werden zusätzliche Leihgebühren fällig (knapp 4 Euro).

Anzeige

Wer die nicht zahlen möchte, muss sich beide Filme als Prime-Abonnent vorher noch schnell ansehen. Doch wie lange geht das noch? Ein genaues Datum verrät Amazon noch nicht, da der Anbieter mit dem Countdown erst ab 14 Tage vor Ablauf startet. Demzufolge können die Filme noch mindestens 14 Tage, aber weniger als 30 Tage gesehen werden. Ergo: Irgendwann Ende Januar bis Mitte Februar wird Amazon die Filme aus dem Programm nehmen.

Von Kritikern und Zuschauern geliebt

Lohnen tun sich beide Werke. „Der weiße Hai“ ergattert bei der IMDb eine Bewertung von herausragenden 8,1 Punkten. „Moby Dick“ kommt auf 7,3 Punkte – noch immer ein sehr gutes Ergebnis. Bei Rotten Tomatoes sieht das Bild sogar noch besser aus, denn 81 Prozent der Profi-Kritiker fanden „Moby Dick“ richtig gut.

Anzeige

Daher unser guter Rat: Schaut euch beide Filme noch schnell an, falls ihr ein Prime-Abo (30 Tage kostenlos testen) besitzt und die Werke bisher noch nicht kennt. Übrigens: Solltet ihr die Filme schon gesehen haben, lohnt sich sicherlich auch ein weiteres Mal – versprochen.

Steven Spielberg macht auch mal Fehler:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.