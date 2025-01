Geheime Überwachung durch Amazon? Millionen Nutzer angeblich ausspioniert

Sammelkläger in den USA werfen Amazon vor, Smartphone-Nutzer heimlich zu tracken und deren persönliche Daten ohne Zustimmung zu verkaufen. Die geforderte Schadenssumme liegt bei 5 Milliarden US-Dollar.

Amazon: Klage wegen möglicher Datensammlung

Über sein „Amazon Ads SDK“ soll Amazon Code in tausende Apps eingeschleust haben, so zumindest der Vorwurf in einer Sammelklage, die jetzt bei einem Gericht in San Francisco eingereicht wurde. Durch diese heimliche Einschleusung soll sich das Unternehmen Zugang zu sensiblen Nutzerdaten verschafft haben – darunter Standortdaten, aus denen sich Wohnort, Arbeitsplatz oder Einkaufsgewohnheiten ableiten lassen.

Die gesammelten Daten könnten laut den Vorwürfen auch Hinweise auf die Religion, die sexuelle Orientierung oder den Gesundheitszustand der Nutzer enthalten. Der Hauptkläger Felix Kolotinsky behauptet, seine persönlichen Daten seien unter anderem über die bekannte App „Speedtest by Ookla“ gesammelt worden. Amazon habe diese Daten für Werbezwecke verwendet und an Dritte weiterverkauft.

Konkret heißt es in der Klageschrift: „Amazon hat Verbraucher effektiv digital erfasst und ein umfassendes Profil über sie erstellt – ohne ihr Wissen oder ihre Zustimmung“. Die Forderung: eine Entschädigung in Milliardenhöhe für Millionen betroffener Kalifornier. Amazon selbst hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert (Quelle: Reuters).

Wachsende Kritik an Tech-Konzernen

Der Fall ist Teil einer wachsenden Debatte über die Datensammelpraktiken großer Unternehmen. Verbraucher und Regulierungsbehörden werfen immer mehr Firmen vor, sensible Nutzerdaten ohne ausdrückliche Zustimmung zu sammeln und daraus Profit zu schlagen. Sollte die Klage gegen Amazon erfolgreich sein, könnten weitere Verfahren folgen – möglicherweise auch außerhalb der USA.

