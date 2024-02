Amazon sichert sich Klassiker: Tolle Gelegenheit für Prime-Mitglieder

Es gibt einfach Filme, die muss man zumindest einmal im Leben gesehen haben. Einen solchen Leckerbissen nimmt Amazon ab dem 12. Februar 2024 ins Programm bei Prime Video auf. In den USA kam er bereits 1975 ins Kino und war für Steven Spielberg der große Durchbruch im Filmgeschäft.

Kennt ihr „Jaws“? Nein?! Der englische Filmtitel mag hierzulande weniger geläufig sein, hingegen „Der Weiße Hai“ dürften jedem ein Begriff sein. Der Horror-Thriller gehört zu den größten Erfolgen der Regie-Legende Steven Spielberg. Es war dieser Film, der mit einem inflationsbereinigten Einspielergebnis von weit über einer Milliarde US-Dollar das Blockbuster-Kino begründete, so wie wir es heute noch kennen.

Der weiße Hai: Ab 12. Februar bei Amazon Prime Video

Nach „Der weiße Hai“ erhielt Spielberg in Hollywood quasi eine Art Freifahrtschein und konnte sich fortan seine Projekte aussuchen. Es folgten in den Jahren danach weitere Klassiker wie: „Unheimliche Begegnung der dritten Art“, „Jäger des verlorenen Schatzes“ oder auch „E. T. – Der Außerirdische“.

Auch wenn viele Menschen den Film kennen, hat längst noch nicht jeder „Der weiße Hai“ gesehen. In einer Streaming-Flatrate gibt es ihn derzeit nirgends zu sehen, nur gegen eine Leihgebühr oder zum Kauf. Ändern wird sich dies jetzt am 12. Februar 2024, denn dann landet „Der weiße Hai“ bei Amazon Prime Video. Prime-Mitglieder müssen also in wenigen Tagen nichts mehr extra für den Film zahlen und können den Klassiker quasi kostenlos genießen (bei Amazon Prime Video ansehen).

Originalzitat aus dem klassischen Trailer – „Sehen sie sich diesen Film an, bevor sie schwimmen gehen.“:

Der weiße Hai - Trailer Deutsch

Zum Inhalt müssen wir wohl nichts sagen, oder? Der Vollständigkeit halber sei noch mal erwähnt, dass ein menschenfressender Weißer Hai einen Badeort auf einer Ferieninsel an der Ostküste der USA heimsucht und im wahrsten Sinne des Wortes zuschnappt. Ein Filmspaß, der damals wie heute nachhaltig Urängste auslöst, selbst wenn diese unbegründet sind. Schließlich sind Hai-Angriffe extrem selten.

Muss jeder mal gesehen haben

Der Film gehört heute zum Pflichtprogramm eines jeden Cineasten. Dies spiegelt sich auch in der IMDb-Bewertung von 8,1 Punkten wider. Noch deutlicher ist das Meinungsbild bei Rotten Tomatoes. Ganze 97 Prozent der Profi-Kritiker und 90 Prozent der Zuschauer sprechen sich für „Der weiße Hai“ aus. Hinzu kommen drei gewonnene Oscars. Unter anderem gewann Komponist John Williams für die bis heute unverwechselbare Filmmusik die begehrte Trophäe.

Wer diesen Klassiker bisher versäumte und zufällig Prime-Kunde ist, der erhält die Gelegenheit, seine Film-Lücke zu schließen und sich „Der weiße Hai“ ab dem 12. Februar ohne Aufpreis bei Amazon anzuschauen.

