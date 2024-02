Eurovision Sport: Live-Stream kostenlos empfangen

Sportfans können das Angebot an Sendern und Diensten mittlerweile kaum noch überblicken. Mit „Eurovision Sport“ startet ein neues Streaming-Angebot mit Übertragungen verschiedener Sportarten. Was für Inhalte gibt es dort und wo kann man Eurovision Sport empfangen?

Das Angebot von Eurovision Sport ist kostenlos. Anders als bei Diensten wie Dyn oder DAZN benötigt man also kein Abonnement. Man findet dort sowohl Live-Übertragungen als auch Wiederholungen von Wettbewerben verschiedener Sportarten. Zum Start kann man Eurovision Sport kostenlos per App auf Android (zum Download) und iPhone (zum Download) sowie im Browser ansehen (zum Angebot im Browser). Später soll es auch eine App für Smart-TV-Geräte geben, zudem soll das Angebot als „FAST“-Channel bei verschiedenen Streaming-Diensten enthalten sein.

Eurovision Sport empfangen

Um die Inhalte bei Eurovision Sport anzusehen, muss man sich mit einer gültigen E-Mail-Adresse anmelden. Ein Abonnement wird nicht benötigt, ohne Anmeldung kann man allerdings nicht einschalten. Die Übertragungen sind gratis und werden durch Werbung finanziert, die zwischendurch eingeblendet wird. Die Plattform wird von der Europäischen Rundfunkunion „EBU“ (European Broadcasting Union) betrieben, zu der unter anderem die öffentlich-rechtlichen Sender wie ARD und ZDF gehören.

Programm von Eurovision Sport: Biathlon-WM, Schwimm-WM und mehr

Das Programm richtet sich vor allem an Sportfans, die mit Mainstream-Sportarten wie Fußball nicht so viel anfangen können. Hier bekommt man Zugriff auf verschiedene Wettbewerbe in diesen Sportarten:

Schwimmen

Wasserspringen

Leichtathletik

Weitsprung

Turnen

Wintersport wie Biathlon und Skispringen

E1-Rennsport

Segeln (America‘s Cup)

Es werden auch Hauptveranstaltungen wie die Schwimm-WM oder die Biathlon-WM gezeigt. Auch die Leichtathletik-Weltmeisterschaft kann man bei Eurovision Sport im Stream sehen, Fußball-Spiele oder die Olympischen Spiele werden aber nicht gezeigt. Man arbeitet mit 28 internationalen Sportverbänden zusammen. Im Angebot befinden sich bereits über 40.000 Stunden Material.

Alle geplanten Übertragungen kann man auch ohne Anmeldung hier sehen: Zum Sendeplan von Eurovision Sport. Die Übertragungen werden von den Sportverbänden zur Verfügung gestellt und sind in der Regel mit Kommentaren in englischer Sprache zu hören.

