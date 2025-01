Netflix: Wie viele Geräte man gleichzeitig nutzen kann

Bei vielen Streamingdiensten ist man mit seinem Abo auf eine bestimmte Anzahl an Geräten begrenzt. Auch bei Netflix gibt es je nach Mitgliedschaft ein Maximum. Um das Thema herrscht jedoch viel Verwirrung, weswegen wir hier die Frage der Leser klären wollen: „Wie viele Geräte kann man bei Netflix gleichzeitig nutzen?“

Wie viele Geräte kann man gleichzeitig nutzen?

Je nach Abonnement könnt ihr auf unterschiedlich vielen Geräten Netflix gleichzeitig verwenden. So könnt ihr beim Standard-Abo mit oder ohne Werbung auf 2 und mit der Premium-Mitgliedschaft auf 4 Geräten gleichzeitig schauen. Das bedeutet jedoch nicht, dass ihr die Netflix-App installieren beziehungsweise die Webseite nur auf so vielen Geräten öffnen dürft.

Netflix-Abo Standard-Abo mit Werbung

Standard Premium Gleichzeitige Geräte 2 2 4 Download-Funktion 2 Geräte, max. 15 Downloads 2 Geräte, max. 100 Downloads 6 Geräte, max. 100 Downloads Kosten 4,99 Euro/Monat 13,99 Euro/Monat 19,99 Euro/Monat

Gleichzeitige Geräte bedeutet nicht genutzte Geräte

Da es bei manchen Diensten ein Limit gibt, auf wie vielen Geräten eine App installiert oder benutzt werden darf, herrscht um die gleichzeitig benutzbaren Geräte teilweise Verwirrung. Netflix hat kein Limit, was die App-Installationen oder verwendeten Geräte angeht. Ihr könnt den Streamingdienst mit jedem Abo auf so vielen Geräten installieren und verwenden, wie ihr möchtet – ganz egal ob PC, Smartphone, Tablet, Konsole, Smart-TV oder andere Streaming-Geräte.

Beispiel: Ihr könnt die App zwar „gleichzeitig“ auf 5 oder mehr Geräten installiert haben, wenn ihr ein Standard-Abo besitzt, können jedoch immer nur zwei Streams gleichzeitig laufen lassen. Wenn nun eine dritte Person (Partner, Kind, Mitbewohner etc.) mit demselben Account auf seinem Gerät etwas gucken möchte, erhält diese eine Fehlermeldung.

Für den Offline-Modus gilt übrigens auch ein Limit. So könnt ihr im Standard-Abo maximal auf 2 und im Premium-Abo maximal auf 6 Geräten Inhalte zum Offline-schauen herunterladen. Wenn ihr Filme oder Serien auf einem weiteren Gerät herunterladen möchtet, müsst ihr zuvor die Offline-Inhalte auf einem anderen löschen.

Meldung: Ihr Konto wird bereits verwendet

Wenn zu viele Geräte oder Personen gleichzeitig auf denselben Account zugreifen, bekommt ihr eine der folgenden Meldungen:

„Ihr Netflix-Konto wird auf einem anderen Gerät verwendet.“

„Ihr Konto wird momentan von zu vielen Personen benutzt.“

„Ihr Konto wird derzeit leider von zu vielen Personen verwendet.“

„Ihr Netflix-Konto wird von zu vielen Geräten verwendet.“

In diesem Fall solltet ihr als Erstes sicherstellen, dass momentan wirklich nicht mehr Familienmitglieder gleichzeitig auf den Account zugreifen, als in eurem Abo erlaubt sind. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass ein Gerät (PC, Konsole) an ist, bei dem Netflix noch läuft. Wenn dies beides nicht der Fall ist, solltet ihr überprüfen, ob sich jemand unbefugt Zugriff auf euren Account verschafft hat.

Dazu könnt ihr unter diesem Link eure Streaming-Aktivitäten bei Netflix einsehen. Wenn euch etwas Ungewöhnliches auffällt (Filme und Serien in eurer Liste, die ihr nie gesehen habt), könnte es sein, dass jemand über euren Account Netflix schaut. Für diesen Fall haben wir hier eine bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Mehrere Geräte, nicht mehrere Besitzer

Wenn ihr euch mit mehreren Freunden einen Account teilt, ist das sogenanntes Account-Sharing und wird von Netflix nicht gern gesehen. Mittlerweile gibt es hierfür aber auch eine offizielle Möglichkeit: Das sogenannte Zusatzmitglied, welches für einen vergünstigten Preis hinzugefügt werden kann. Alle Infos dazu lest ihr hier:

Trotzdem gilt: Die Anzahl an gleichzeitig verwendbaren Geräten sollte nicht mit den „Besitzern“ des Accounts gleichgestellt werden. Auch wenn ihr bei Netflix unterschiedliche Profile anlegen könnt und mehrere Nutzer den Dienst gleichzeitig schauen können, ist dies eigentlich nur für den Heimgebrauch gedacht.

