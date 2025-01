Squid Game 2 ist kaum vorbei, da rückt Netflix schon mit dem Termin für Season 3 raus

Das Ende naht! Squid Game steuert mit voller Geschwindigkeit auf seine dritte und letzte Staffel zu. Nun hat Netflix das offizielle Release-Datum enthüllt – und Fans müssen nicht mehr lange warten.

Finale Staffel: Wann erscheint Squid Game 3?

Nach einer langen Wartezeit auf Staffel 2 geht es nun deutlich schneller: Squid Game Staffel 3 wird am 27. Juni 2025 veröffentlicht. Dass die Fortsetzung so zügig folgt, ist kein Zufall – Schöpfer Hwang Dong-hyuk hat Staffel 2 und 3 direkt hintereinander gedreht, um die Wartezeit drastisch zu verkürzen – kein Vergleich zu den drei Jahren zwischen Staffel 1 und 2 – was Fans sicher zu schätzen wissen.

Es ist davon auszugehen, dass auch die dritte und damit letzte Staffel von Squid Game ein großer Erfolg wird, schließlich gehören die ersten zwei Staffeln zu den erfolgreichsten Netflix-Shows überhaupt. Während die erste Staffel mehr als 265 Millionen Views hat, kommt Staffel 2 schon jetzt auf annähernd 174 Millionen Views (Quelle: Tudum).

Squid Game Staffel 3: Was erwartet uns?

(Achtung, Spoiler!)

Das packende Finale von Staffel 2 ließ Fans mit einem dramatischen Cliffhanger zurück: Gi-hun bleibt seinem Ziel treu, die tödlichen Spiele zu stoppen. Doch der Frontman hat den Aufstand brutal niedergeschlagen und Gi-hun gefangen genommen. Die große Frage: Gelingt es ihm noch, die Organisation endgültig zu Fall zu bringen – oder wird er selbst zum nächsten Opfer?

Erste Szenen-Bilder lassen eine düstere Entwicklung vermuten. Und Netflix selbst schürt die Spannung: „Nichts kann euch auf die letzte Staffel von Squid Game vorbereiten.“

Welche Wendungen das große Finale bereithält, bleibt abzuwarten. In der Community wird bereits seit Wochen fleißig über Theorien und mögliche Enden spekuliert – doch die Wahrheit erfahren wir erst ab dem 27. Juni 2025.

