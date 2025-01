100 Prozent positiv: Neue Spider-Man-Serie legt auf Disney+ Traumstart hin

Es gibt eine neue Spider-Man-Serie auf der Streaming-Plattform Disney+. Überraschend ist allerdings, dass Disney bereits große Pläne für die Zukunft der Animationsserie hat. So wurde bereits die Entwicklung einer dritten Staffel freigegeben. Ganz oben könnt ihr euch den Trailer zu Der freundliche Spider-Man aus der Nachbarschaft ansehen.

Update vom 29. Januar 2025: Die ersten zwei Folgen von „Der freundliche Spider-Man aus der Nachbarschaft“ sind ab sofort bei Disney+ abrufbar. Bei der Presse kommt die neue Serie herausragend gut an. Derzeit sind 100 Prozent aller Reviews positiv (Quelle: Rotten Tomatoes).

Ursprünglicher Artikel vom 27. Januar 2025:

Neue Spider-Man-Serie startet auf Disney+

Am 29. Januar startet mit Der freundliche Spider-Man aus der Nachbarschaft eine ganze neue Serie auf Disney+. Your Friendly Neighborhood Spider-Man, wie die Serie im Original heißt, behandelt die ersten Jahre von Peters Karriere als berühmtester Wandkrabbler der Welt.

Und ganz offenbar haben Disney und Marvel viel vor mit der Animationsserie, denn wie nun bekannt wurde, hat das Unternehmen bereits grünes Licht für eine dritte Staffel erteilt. Das ist durchaus überraschend, da selbst erfolgreiche Serien, die bereits gelaufen sind, nicht so schnell Fortsetzungen erhalten.

Auf X (ehemals Twitter) hält sich die Begeisterung über diese Ankündigung allerdings in Grenzen. Viele User sind der Meinung, dass Disney und Marvel erst einmal die Resonanz auf die erste Staffel abwarten sollten.

Tatsächlich wird die neue Spider-Man-Serie bereits seit Monaten scharf kritisiert. Das liegt vor allem am ungewöhnlichen Look, der laut einigen Usern auf X unfertig und veraltet aussieht. Andere hingegen freuen sich auf die neue Serie, da sie optisch an den PlayStation-2-Klassiker Ultimate Spider-Man erinnert.

Für einige Diskussionen sorgen auch die Interpretationen von Norman und Harry Osborn. Beide Figuren haben in der neuen Serie einen afroamerikanischen Hintergrund. Das wird auf X und Reddit nicht nur viel diskutiert, sondern auch durchaus rassistisch kommentiert.

Wird die neue Spider-Man-Serie ein Hit?

Es wird also spannend zu sehen sein, wie Der freundliche Spider-Man aus der Nachbarschaft bei der breiten Masse ankommt. Zum Start veröffentlicht Disney am 29. Januar direkt zwei Folgen.

Feststeht aber, dass die Serie das Zeug zum Hit hat – trotz der verhaltenen Reaktionen im Vorfeld. Spider-Man ist schließlich das bekannteste Zugpferd von Marvel und eine eigene Serie auf Disney+ ist längst überfällig.

Hinzukommt, dass die Animationsserie X-Men 97 ebenfalls für ihren Look kritisiert wurde und sich dann im vergangenen Jahr zu einem der beliebtesten Titel auf Disney+ entwickelte. Vielleicht geht die neue Spider-Man-Serie ja einen ähnlichen Weg.

