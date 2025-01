Disney macht kurzen Prozess: Beliebte Marvel-Serie erhält keine Fortsetzung

Die Marvel-Serie Agatha All Along erhält keine zweite Staffel. Das sagt zumindest eine Darstellerin aus der Serie. Hat Disney die magische Hexen-Serie kurzerhand abgesägt? Wir fassen euch alle Fakten zusammen.

Agatha All Along erhält keine zweite Staffel

Mit Agatha All Along hat im vergangenen Jahr eine weitere Marvel-Figur eine eigene Serie erhalten. Mit Erfolg: Laut den Analysten von Luminate gehörte Agatha All Along zu den beliebtesten Serien 2024 auf Disney+. Nur die Fantasy-Serie Percy Jackson und Star Wars: The Acolyte waren noch gefragter.

Trotzdem wird es wohl keine zweite Staffel zu Agatha All Along geben. Das sagt allerdings nicht Disney, sondern Schauspielerin Patti LuPone in einem Bericht von TheWrap. Ihrer Aussage nach hat die zuständige Showrunnerin Jac Schaffer kein Interesse an einer Fortsetzung.

Das ist zwar noch keine offizielle Bestätigung, aber Schaffer war es auch, die eine zweite Staffel von WandaVision ablehnte. Eine Marvel-Serie, die ebenfalls keine direkte Fortsetzung erhalten hat.

Wird Agatha trotz Absetzung zurückkehren?

Wobei „direkte Fortsetzung“ in diesem Fall eine wichtige Unterscheidung ist, denn die Geschichten von Figuren wie Wanda, Vision und Agatha werden aller Voraussicht nach in anderen Marvel-Projekten fortgesetzt. Darunter zum Beispiel in Vision Quest, eine Serie, die für 2026 angesetzt ist.

Es bleibt abzuwarten, ob Disney sich noch selbst zu Agatha All Along äußert. Feststeht jedenfalls, dass vorzeigbare Aufrufzahlen und ein gutes mediales Echo nicht mehr ausreichen, um eine Fortsetzung zu garantieren. So wurde Star Wars: The Acolyte zum Beispiel trotz hoher Watchtime im letzten Jahr abgesetzt.

Marvel-Fans können sich 2025 trotzdem auf jede Menge neuen Content freuen. So erscheinen nicht nur drei neue Marvel-Filme im Kino, sondern im März feiert auch Daredevil sein Comeback auf Disney+. Mehr dazu in diesem Artikel:

