Marvel Television's Daredevil: Born Again | Official Trailer | Disney+

Marvel Television's Daredevil: Born Again | Official Trailer | Disney+

Der erste Trailer zu Daredevil: Born Again ist da und zeigt, was Disney mit dem beliebten Marvel-Helden vorhat. Die Erwartungen bei mir sind hoch, denn immerhin genießt das Netflix-Original unter Serienfans Kult-Status.



Ein Kommentar von Daniel Boldt

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Daredevil feiert brutales Comeback auf Disney+

Daredevil ist zurück! Disney hat den ersten Trailer zu Daredevil: Born Again veröffentlicht – den besagten Trailer könnt ihr euch ganz oben ansehen. Die Fortsetzung erscheint am 05. März 2025 auf der Streaming-Plattform Disney+ und meine Vorfreude ist immens, denn wie viele Comic- und Serienfans, bin auch ich begeistert vom Netflix-Original.

Anzeige

Marvel’s Daredevil lief zwischen 2015 und 2018 auf Netflix und gehört ohne Frage zu den besten Marvel-Produktionen überhaupt. Das sage nicht nur ich, dafür spricht auch der beeindruckende Score von 92 Prozent Zufriedenheit auf Rotten Tomatoes.

Die Serie rund um den blinden Superhelden, der tagsüber als Anwalt arbeitet und nachts Kriminelle krankenhausreif prügelt, war rau, düster und überraschend bodenständig. Schnell wurde die Netflix-Serie erst zum Hit und dann zum Kult.

Anzeige

Mit Daredevil: Born Again erlebt diese Ära hoffentlich einen zweiten Frühling. Die bisherigen Auftritte von Daredevil im MCU waren jedenfalls bescheiden. Erst gab es einen kleinen, wenn auch ziemlich genialen Cameo in Spider-Man: No Way Home und dann jeweils kurze Gastauftritte in den Marvel-Serien She-Hulk und Echo. Beides Serien, die recht durchwachsen bei den Fans ankamen.

Wieder mit dabei: Kingpin und Punisher

Ich hoffe jedenfalls, dass die Disney-Version von Daredevil sich wieder mehr am harten Stil der Netflix-Serie orientiert und weniger an der bunten und lockeren Atmosphäre der meisten MCU-Beiträge. Der erste Trailer zu Daredevil: Born Again sieht jedenfalls äußerst vielversprechend aus. Die Action ist hart, die Atmosphäre ist angespannt und die ganze Story mit dem Kingpin als Bürgermeister und dem Comeback vom Punisher verspricht groß zu werden.

Anzeige

Natürlich kann ein Trailer auch irreführend sein, aber aktuell bin ich voller Vorfreude darauf, Matt Murdock wieder so zu sehen, wie er in den Comics dargestellt wird: als brutaler Rächer in den Straßen von New York City.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.