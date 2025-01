Disney lernt es nicht: Marvel-Serie enttäuscht auf ganzer Linie

What If...? Staffel 3 - Trailer 2 (Deutsch)

Die Marvel-Serie What If...? ist nach drei Staffeln auf Disney+ zu Ende gegangen. Zurückbleiben vor allem enttäuschte Fans, die sich von der Serie und dem Finale vielmehr erhofft haben. Ganz oben könnt ihr euch den Trailer zur Serie ansehen.

Marvels What If...? geht nach 3 Jahren zu Ende

Über die Feiertage hat Disney die dritte und letzte Staffel von What If...? veröffentlicht. Das Finale der bunten Marvel-Serie kassiert allerdings auffällig viele negative Reviews. So sind nur 38 Prozent aller Zuschauer mit der letzten Season der Animationsserie zufrieden (Quelle: Rotten Tomatoes).

Was stört die User? Viele Stimmen beschreiben die Folgen als langweilig und trauern um das Potenzial der Serie. Besonders der große Fokus auf die Figur Peggy Carter, auch bekannt als Agent Carter, stört viele Fans.

Zur Erklärung: In Marvels What If...? durchleben die beliebten Comic-Helden wilde Was-wäre-wenn-Szenarien. In der ersten Staffel werden Iron Man und Co. zum Beispiel zu Zombies. Die Serie ist also eine Art Wundertüte, bei der so ziemlich alles möglich ist. Im Verlauf der Staffeln wurden aber immer mehr Szenarios präsentiert, die auf wenig Gegenliebe gestoßen sind.

Presse und Publikum sind sich uneinig

Statt auf die beliebtesten Comics zurückzugreifen, wurden ganz neue Geschichten und Möglichkeiten erschaffen, nach denen salopp formuliert aber niemand gefragt hat. Der Kritiker Josh Wilding fasst das in seinem Review folgendermaßen zusammen:

Ein enttäuschendes Ende für eine der besten Ideen der Multiversum-Saga. What If...? Staffel 3 hat seine Momente, schafft es aber nicht, seine Prämisse voll auszuschöpfen, was zu einem albernen, überflüssigen und seichten letzten Haufen von Episoden führt. (Quelle: ComicBookMovie

Von der internationalen Presse erhält die dritte Staffel allerdings insgesamt ziemliche gute Kritiken. So sind 80 Prozent aller Reviews positiv. Trotzdem lässt sich auch hier ein Abwärtstrend erkennen. Zum Vergleich: Die beiden vorherigen Staffeln brachten es noch auf einen Score von gut 90 Prozent Zufriedenheit (Quelle: Rotten Tomatoes).