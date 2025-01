Marvel-Star Tom Holland spricht Klartext: Wenn das passiert, ist seine Schauspiel-Karriere vorbei

Spider-Man-Darsteller Tom Holland hat in einem Interview mit Men's Health über seine Zukunft gesprochen. Dabei hat er auch den einen Grund erwähnt, für den er seine Karriere als Schauspieler aufgeben würde.

Tom Holland bevorzugt Vatersein und Golf

Marvel hat Tom Holland über Nacht weltberühmt gemacht. In mittlerweile sechs Filmen kann man den britischen Schauspieler als Superheld Spider-Man sehen. Und noch ist kein Ende in Sicht: 2026 wird Holland den Wandkrabbler in Spider-Man 4 und Avengers 5: Doomsday erneut spielen.

Und obwohl Holland zu diesem Zeitpunkt erst 30 Jahre alt sein wird, hat der Schauspieler schon eine klare Vorstellung für seine Zukunft. In einem neuen Interview mit Men's Health hat Holland nämlich verraten, dass er nicht vorhat, ewig Schauspieler zu bleiben. Sobald Kinder ins Spiel kommen, will er nur noch Vater sein und Hollywood für immer hinter sich lassen.

Wenn ich Kinder habe, werdet ihr mich nicht mehr in Filmen sehen. Dann zählen nur noch Golf und Papa sein. Und ich werde einfach von der Erdoberfläche verschwinden. (Quelle: Men's Health

Die richtige Frau hat Holland offenbar schon an seiner Seite. Seit 2021 befindet sich der Spider-Man-Darsteller mit der Schauspielerin Zendaya in einer Beziehung, die im MCU MJ spielt – die Geliebte von Spider-Man. In der Boulevard-Presse gelten die Beiden als absolutes Traumpaar.

Es ist also nicht auszuschließen, dass die beiden in den kommenden Jahren den nächsten Schritt wagen und sich Marvel im Anschluss nach einem neuen Spider-Man umsehen muss.

2026 wird ein großes Jahr für Tom Holland

Bevor es aber soweit ist, können Fans Holland auch noch im nächsten Film von Christopher Nolan (Oppenheimer) bewundern: The Odyssey. Gemeinsam mit Matt Damon und Anne Hathaway wird Holland die legendäre Heimreise von Odysseus nachspielen. Der Film soll ebenfalls 2026 erscheinen.

