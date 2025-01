Geheimtipp auf Steam und Switch: Horror-Liebling bekommt Verfilmung

Meistens sind es die größten Namen der Videospielbranche, die eine Film-Adaption bekommen. Dass nun die Horror-Perle The Exit 8 den Sprung auf die Leinwand schafft, dürfte viele überraschen – obwohl der Geheimtipp auf Steam und der Nintendo Switch schon so manche Gamer begeistert hat. Den ersten Teaser könnt ihr euch über diesem Artikel ansehen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Horror-Tipp für Steam und die Switch bekommt Verfilmung

The Exit 8 ist ein faszinierendes Indie-Horror-Game von Entwickler Kotake Create, das Ende November 2023 auf Steam und im April 2024 auf der Nintendo Switch erschienen ist – und nach seinem bemerkenswerten Erfolg 2025 eine Live-Action-Verfilmung erhalten soll.

Anzeige

Auf Steam steht The Exit 8 aktuell bei einer sehr positiven Bewertung nach über 7.000 abgegebenen Stimmen (auf Steam ansehen). Auf der Nintendo Switch war das Spiel zumindest in Japan 2024 sogar das am zweitmeisten heruntergeladene Spiel überhaupt und ließ damit zahlreiche große Namen weit hinter sich. (Quelle: Nintendo)

The Exit 8 KOTAKE CREATE

The Exit 8 dürfte so manchen Horror-Fan an den PlayStation-Hit P.T. erinnern – ihr lauft in der Ego-Perspektive durch eine japanische Metro-Station, die sich verschachtelt und übernatürlich lang in einer bizarren Zeitschleife erstreckt.

Anzeige

Um der unheimlichen Station zu entkommen müsst ihr auf eurem Weg Anomalien entdecken und korrekt darauf reagieren – wenn ihr Änderungen an eurer Umwelt feststellt, müsst ihr umdrehen und den Weg, den ihr gekommen seid, zurückgehen. Falls alles wie gewohnt erscheint, könnt ihr euch weiter wagen, bis ihr endlich am Ausgang angelangt seid.

Horror-Geheimtipp auf Steam und Switch bekommt eine Verfilmung. (© Kotake Create)

Anzeige

Godzilla-Studio verfilmt The Exit 8

Was genau uns bei der Verfilmung von The Exit 8 erwartet, lässt sich noch nicht sagen – doch der oben eingebettete Trailer verspricht schon mal eine gespenstische Atmosphäre und ein potenziell nervenzehrendes Horror-Erlebnis.

Hinter der Verfilmung steht übrigens das renommierte japanische Produktionsunternehmen Toho, das unter anderem für zahlreiche Godzilla-Filme verantwortlich gezeichnet hat. Horror-Fans sollten The Exit 8 also durchaus auf dem Zettel haben.

Lust auf noch mehr Horror? Dieses Spiel konnte auf Steam seit seinem Release vollauf überzeugen:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.