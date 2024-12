98 Prozent positiv auf Steam: Horror-Fans geraten bei neuem Geheimtipp ins Schwärmen

Ein ungewöhnliches Horror-Spiel lehrt die Steam-Community momentan das Fürchten. Das brandneue Abenteuer MiSide kann äußerst positive Kritiken vorweisen, ist jedoch nichts für schwache Nerven. Den Trailer findet ihr über diesem Artikel.

Neues Horror-Spiel erwischt Steam-Fans auf falschem Fuß

Auf den ersten Blick wirkt MiSide wie ein harmloses Anime-Spiel, doch tatsächlich hat es das Horror-Abenteuer von Entwickler Aihasto faustdick hinter den Ohren. Auf Steam könnt ihr euch seit dem Release am 11. Dezember 2024 selbst davon überzeugen – bis zum 24. Dezember bekommt ihr es schon für 13,31 Euro statt 14,79 Euro (auf Steam ansehen).

MiSide AIHASTO

In MiSide steuert ihr einen namenlosen Hauptcharakter, der plötzlich in sein Lieblingsspiel hineingezogen wird. Dort wartet Mita auf euch, die Protagonistin des Spiels, die einfach nur ein bisschen Gesellschaft und mit euch Zeit verbringen möchte – so scheint es zumindest zu Beginn.

Eure friedlich-farbenfrohe Beziehung nimmt allerdings im Laufe des Spiels immer unheimlichere Züge an – ihr müsst euch bei MiSide auf einige unangenehme Überraschungen gefasst machen.

Das Spiel erinnert damit ein wenig an den gefeierten Horror-Hit Doki Doki Literature Club – ein Kult-Spiel, das sich von einer bonbonbunten Dating-Sim in einen unsagbaren Alptraum entwickelt.

Steam-Community feiert MiSide

Die ersten Reaktionen zu MiSide fallen bemerkenswert aus – nach über 1,500 abgegebenen Stimmen steht das Spiel auf Steam momentan bei einer äußerst positiven Wertung. Satte 98 Prozent der Spieler zeigen sich begeistert und loben vor allem die Atmosphäre und die Geschichte.

In den Bestsellern hat es MiSide zwar noch trotzdem noch nicht bis in die Top 10 geschafft, doch wenn das Urteil weiterhin dermaßen positiv ausfällt, könnte es sich hierbei um einen neuen Geheimtipp für Fans von abwegigem Horror handeln.

