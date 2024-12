Nach Update ist Cyberpunk 2077 ein Muss für RPG-Fans – jetzt mit 48 % Rabatt auf Steam

Ein neues Update bringt weitere Inhalte zu Cyberpunk 2077, und noch dazu ist die Ultimate Edition mit dem hochgelobten DLC gerade zum halben Preis auf Steam im Angebot. Wenn ihr bis jetzt gewartet habt, ist nun eure Zeit gekommen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Update für Cyberpunk 2077 bringt neue Inhalte

Cyberpunk 2077 ist eigentlich bereits seit dem Release von Update 2.0 und dem DLC Phantom Liberty ein Pflichtkauf für RPG-Fans gewesen. Im Grunde hat niemand mehr mit neuen Updates gerechnet – aber es ist jetzt trotzdem eins gekommen.

Anzeige

Update 2.2 bringt unter anderem neue Anpassungen für den Charakter und zahlreiche Automodelle ins Spiel. Johnny Silverhand kann ab jetzt auch bei einer gemütlichen Fahrt durch Night City im Beifahrersitz erscheinen – und schließlich gibt es wohl neue Geheimnisse in der Stadt. Schaut euch alle Neuerungen auf der offiziellen Homepage an.

Eines ist jedenfalls klar: Wer bis jetzt noch abgewartet hat, um Cyberpunk 2077 zu spielen, der sollte jetzt auf Steam zuschlagen – denn dort gibt es gerade einen richtig lohnenswerten Rabatt.

Anzeige

Schaut in den Trailer zu Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – Official Teaser

Ultimate Edition mit DLC Phantom Liberty gerade um 48 Prozent reduziert

Der DLC Cyberpunk 2077: Phantom Liberty konnte auch die kritischsten Stimmen überzeugen – insgesamt soll die Erweiterung das Hauptspiel sogar übertreffen.

Anzeige

Wenn ihr euch also überlegt, Cyberpunk 2077 zu kaufen, dann eigentlich am besten in der Ultimate Edition – die beinhaltet nämlich Hauptspiel und DLC. Mit 48 Prozent Rabatt auf Steam bekommt ihr die Edition gerade für 46,90 Euro statt 89,98 Euro (auf Steam ansehen). Der Rabatt endet am 18. Dezember.

Cyberpunk 2077 selbst bietet eine Länge von 60-100 Stunden, falls ihr euch nicht wie verrückt beeilt. Phantom Liberty bietet dann nochmal 20-40 Stunden, je nachdem, wie viele Nebenquest ihr erledigt. Solltet ihr also ein neues RPG suchen, das ihr ein paar Monate lang spielen könnt – hier ist es! Und zu einem richtig guten Preis.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.