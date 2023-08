Gratis für Cyberpunk 2077: Diese neuen Features krempeln das Spiel um

Die neue Erweiterung Phantom Liberty wird Cyberpunk 2077 mit jeder Menge neuer Inhalte auffrischen. Neben dem DLC profitieren allerdings auch Besitzer des Grundspiels von neuen Kern-Features – und das ohne extra Kosten.

Der Release von Cyberpunk 2077 war ein echtes Desaster. Schlechte Performance, unzählige Bugs und fehlende Inhalte waren das Problem. Mittlerweile konnte das RPG die Gunst der Community zurückgewinnen.

Doch einige gewünschte Inhalte, wie spannende Verfolgungsjagden mit der Polizei und actionreiche Fahrzeugkämpfe fehlen nach wie vor. Bis jetzt!

Kostenloses Update für Cyberpunk 2077

Während des Gamescom Opening Light Live hat CD Projekt Red einen neuen Trailer zu kommenden Inhalten für Cyberpunk 2077 präsentiert. Im neuen DLC Phantom Liberty erwartet Spieler der frische Schauplatz Dogtown und eine umfangreiche Story-Kampagne mit brandneuem Charakter Solomon Reed – gespielt von Idris Alba. Auch verschiedene neue Waffen und Fahrzeuge stehen auf dem Programm.

Doch mit der Erweiterung geht auch das Update 2.0 an den Start, das dem Grundspiel kostenfreie Inhalte hinzufügt. Manche davon adressieren endlich die jahrelangen Kritikpunkte der Fans.

Das ist enthalten:

Neu entworfene Cyberware

Neuer Skilltree „Relic“

Neu gestaltetes Perk-System

Überarbeitetes Polizeisystem

Fahrzeugkampf

Gameplay-Updates für Cyberpunk 2077 und Phantom Liberty

Was genau können die neuen Features?

Die Verbesserung der Polizei-KI wird Spieler besonders freuen. Mit neuen Fahndungsleveln macht die Polizei künftig stärker Jagd auf euch, versucht euch von der Straße zu rammen oder errichtet sogar Straßensperren.

Und ihr könnt bald zurückschlagen: Denn der neue Fahrzeugkampf lässt euch mit V direkt aus dem Auto ballern und auch das Zerlegen anderer Fahrzeuge von eurem Gefährt aus ist möglich.

Das neue Perk-System gibt euch frische Gameplay-Optionen an die Hand. Schaltet eure Gegner mit einer Vielzahl an Finisher-Moves aus oder lenkt zum Beispiel auf euch zufliegende Kugeln um.

Wann kommen Phantom Liberty und das Update 2.0?

Sowohl Phantom Liberty, als auch der Overhaul mit Update 2.0 werden nur für die Current-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series sowie den PC an den Start gehen. Besitzer der PS4 und Xbox One schauen in die Röhre. Alle neuen Inhalte sind ab dem 26. September 2023 verfügbar.

