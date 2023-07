CD Projekt Red hat mit Cyberpunk 2077 etwas geschafft, das vor zweieinhalb Jahren noch absolut unmöglich schien: Nach etlichen Updates und Patches hat das RPG die Gunst der Steam-Community zurückgewonnen.

Cyberpunk 2077 Facts

Der Release von Cyberpunk 2077 ist als eine der peinlichsten Veröffentlichungen überhaupt in die Gaming-Geschichte eingegangen. Als das RPG nach langem Warten am 10. Dezember 2020 endlich in die Läden kam, war es unfertig und litt unter einer absurden Anzahl von Bugs und Glitches. Diese Zeit scheint nun aber endgültig vorbei – und in der Steam-Community gewissermaßen sogar vergessen – zu sein. Cyberpunk 2077 darf sich nun nämlich zum ersten Mal über eine sehr positive Wertung auf der Plattform freuen.

Steam-Comeback: Cyberpunk 2077 überrascht erneut

Es hat zwar rund zweineinhalb Jahre gedauert, doch Cyberpunk 2077 hat nun endlich die Steam-Wertung, die die meisten vor dem Release des Spiels erwartet hatten. 80 Prozent aller bislang abgegebenen Bewertungen auf der Plattform geben den Daumen nach oben, was dem Spiel bei knapp 549.000 Stimmen endlich eine sehr positive Wertung verschafft. Das dürfte auch die Verantwortlichen bei CD Projekt Red freuen, auch wenn sie den Release von Cyberpunk 2077 im Nachhinein etwas verharmlosen wollen.

In Cyberpunk 2077 müsst ihr als Söldner in Night City überleben und könnt nach und nach mithilfe von kybernetischen Verbesserungen zur Legende aufsteigen – dass ihr dabei ein Fragment von Keanu Reeves’ Johnny Silverhand in euer Bewusstsein implantiert bekommt, stellt sich sowohl als Fluch als auch als Segen heraus. Auf Steam könnt ihr euch Cyberpunk 2077 aktuell für 59,99 Euro sichern.

Cyberpunk 2077 CD PROJEKT RED

Cyberpunk 2077: RPG-Fans freuen sich auf DLC

Dass das Basis-Spiel mittlerweile nach zahlreichen Patches und Updates endlich die Herzen der Steam-Community erobert hat, trifft sich für CD Projekt Red gut – denn am 26. September 2023 soll der große DLC Phantom Liberty erscheinen, der eine Story-Expansion mit neuen Orten und Charakteren abliefern wird.

Ein anderes RPG steht aktuell auf Steam ebenfalls äußerst hoch im Kurs:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.