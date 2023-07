Diablo 4 ist zweifellos eines der bisherigen Gaming-Highlights des Jahres. Mitglieder vom Xbox Game Pass hoffen im Zuge der Activision-Übernahme auf einen Release des RPGs in Microsofts Abo-Service – doch der Blizzard-Chef winkt ab.

Dass Microsoft bei der langwierigen Übernahme von Activision-Blizzard im Prozess mit der Federal Trade Commission am 11. Juli einen Etappensieg verbuchen durfte, hat auch die Community von Diablo 4 mit Interesse verfolgt. So mancher Game-Pass-Abonnent wünscht sich nun, dass das Fantasy-RPG schon bald im Xbox-Abo-Service landen könnte, doch Blizzard-Präsident Mike Ybarra wiegelt auf Twitter ab.

Diablo 4: Noch kein Game-Pass-Release in Sicht

Ybarra reagierte auf einen mittlerweile gelöschten Tweet der brasilianischen App PicPay, der behauptete, dass Diablo 4 bereits Teil des Xbox Game Passes wäre. In seiner Aussage kommentierte er kurz und knapp: „Das passiert nicht.“

Natürlich hätte ein schneller Blick auf das Game-Pass-Angebot gereicht, um festzustellen, dass Diablo 4 aktuell nicht dazugehört – doch Ybarras Tweet klingt darüber hinaus so, dass dieser Schritt auch in näherer Zukunft nicht geplant sei. Diablo-Fans müssten also ordentlich Geduld mitbringen, wenn sie den neuesten Teil der Reihe erst mit ihrem Game-Pass-Abo zocken wollen.

Xbox Game Pass: Spieler müssen mit Alternativen vorliebnehmen

Auch wenn Microsoft plant, bei einer erfolgreichen Activision-Blizzard-Übernahme so viele Spiele des Publishers wie möglich ins Game-Pass-Abo zu stecken, ist dieser Tag bei Diablo 4 derzeit leider noch nicht in Sicht.

Falls ihr deswegen nun auf eurer Xbox nach einem neuen Lieblingsspiel für die Zwischenzeit suchen solltet, könnt ihr euch bei dem großen Demo-Fest richtig austoben und noch bis zum 17. Juli 2023 40 verschiedene Games anspielen.

Lust auf ein RPG-Schnäppchen auf der Xbox? Im Microsoft-Store gibt es derzeit ein Werwolf-Rollenspiel massiv reduziert:

