Auch Final Fantasy XVI besitzt einen „New Game Plus“-Modus, den das Spiel als jedoch „Final Fantasy“-Modus nennt. Im Folgenden erklären wir euch alles, was ihr zum „Final Fantasy“-Modus wissen müsst.

Final Fantasy 16 Facts

New Game Plus freischalten

Wie ihr den „Final Fantasy“-Modus freischaltet, ist ziemlich schnell erklärt. Ihr müsst die Kampagne des Spiels einfach nur beenden. Daraufhin steht euch New Game Plus zur Verfügung.

Neues Spiel Plus starten

Um einen „New Game Plus“-Durchlauf zu starten, müsst ihr nach Beendigung der Kampagne im Hauptmenü einfach nur „Neues Spiel +“ auswählen. Daraufhin startet ihr den „Final Fantasy“-Modus.

Im Hauptmenü könnt ihr den „Final Fantasy“-Modus starten. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Final Fantasy Modus erklärt

Im „Final Fantasy“-Modus nehmt ihr alles, was ihr euch im ersten Spieldurchlauf erspielt habt, in einen zweiten Durchgang mit. Ihr startet das Spiel also erneut von vorne, dieses Mal allerdings mit euren bereits erspielten Fertigkeiten und Ausrüstungen.

New Game Plus ist jedoch schwieriger, da das Spiel die Platzierung, die Arten und das Level der Feinde verändert und erhöht. Ihr werdet also in den unterschiedlichen Arealen auf andere und stärkere Gegner treffen, als ihr es aus dem ersten Durchlauf kennt. Zudem bietet der „Final Fantasy“-Modus auch Zugriff auf weitere Ausrüstungsverbesserungen und neue Items.

Neben den bereits genannten Unterschieden verändern sich aber auch die Chronolith-Prüfungen. Im „Final Fantasy“-Modus bieten sie stärkere Feinde und ersetzen einige von ihnen mit stärkeren Gegern. Zusätzlich gibt es im „Final Fantasy“-Modus noch den Arcade-Modus (Ultimaniac) im Arete-Stein.

Den Arete-Stein findet ihr in eurem Versteck. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Im Arcade-Modus gibt es eine globale Bestenliste. Dort könnt ihr sehen, welche Spieler die höchsten Wertungen haben und wo ihr euch auf der Liste befindet. Wenn ihr keine Hilfsaccessoires ausgerüstet habt, erhaltet ihr übrigens mehr Punkte. Auf das Ranking könnt ihr ebenfalls über den Arete-Stein zugreifen. Bestenlisten gibt es nur für den „Final Fantasy-Modus“, „Ultimaniac“ im „Arcade-Modus“ und die „Letzten Chronolith-Prüfungen“.