In Final Fantasy 16 müsst ihr die Steinzunge finden, um euch den Ouroboros-Hüftschütz herstellen zu können. An dieser Stelle zeigen wir euch den genauen Fundort der Steinzunge, damit ihr euch die Ausrüstung schmieden könnt.

Steinzunge in FF16 finden

Die Steinzunge ist ein seltenes Material, das ihr nur einmal pro Spieldurchlauf finden könnt. Ihr erhaltet es als Beute für einen der Jagdaufträge in FF16. Ihr müsst dafür das Monster „Agni“ erlegen. Dabei handelt es sich um eine riesige Echse

Dieses Jagdziel mit Level 40 und Gefahrenrang A wird ab der 47. Hauptquest „Brüder“ am Jagdbrett im Versteck verfügbar. Agni spawnt genau in der Mitte auf dem Pfad zwischen den Bereichen „Am Ende des Himmels“ und „Harff-Kar“ im Königreich von Waluth. Reist am besten zum Schnellreisepunkt vom Ende des Himmels und lauft dann Richtung Norden, bis ihr zum Bereich mit Agni gelangt.

Lauft vom Ende des Himmels aus Richtung Norden bis zum marklierten Bereich, wo Agni spawnt (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Agni ist eine Riesenechse und hinterlässt neben der Steinzunge als Beute 8.000 Erfahrungspunkte, 100 Fertigkeitspunkte, 15.500 Gil sowie 35 Ruhm.

Ouroboros-Gürtel herstellen

Die Steinzunge ist einzig und allein zur Herstellung vom Gürtel „Ouroboros“ bestimmt. Den Bauplan dafür schaltet ihr nach Abschluss der Nebenquest „Seines Glückes Schmied III“ frei. Neben der Steinzunge benötigt ihr außerdem:

1x Meteorfeder (Beute für das Jagdziel „Paradiesischer Meteor“)

1x Orichalcum

Stellt sicher, dass ihr keine dieser Materialien vorher verkauft, denn ihr könnt sie nicht wieder von Händlern zurückkaufen. Verkauft am besten nie Ressourcen, bei denen in der Infobox „Wird zur Herstellung von Ausrüstung und Gegenständen verwendet.“ steht, dann kann euch hier nichts passieren. Habt ihr die Items dennoch verkauft, könnt ihr sie erst wieder in einem New Game Plus bzw. im Final Fantasy Modus erneut erbeuten.

