In Final Fantasy 16 könnt ihr 32 berüchtigte Gefahren finden und erlegen. Diese Kopfgeldziele werden euch auf dem Jagdbrett im Versteck freigeschaltet und belohnen euch mit Gil, Erfahrungspunkten und mehr. An dieser Stelle zeigen wir euch die genauen Fundorte aller Jagdziele in Final Fantasy XVI.

Jagdbrett freischalten

Die Jagdziele werden erst nach einiger Spielzeit während der 25. Hauptquest “Ein schwarzes Omen“ freigeschaltet, nachdem ihr mit Gav im Versteck gesprochen habt. Bei der Messe im Versteck könnt ihr dann neben der Anschlagtafel mit den Jagdzielen den Moogle Nektar ansprechen, um sie einzusehen. Mit Fortschritt in der Story werden ständig neue Ziele verfügbar.

Manche Jagdziele tauchen aber auch nur im Rahmen von Nebenquests auf oder nachdem ihr bestimmte Aufträge abgeschlossen habt. Überprüft regelmäßig nach Story-Quests die Karte im Versteck. Wenn ihr einen Punkt beim Jagdbrettsymbol seht, gibt es hier wieder neue Ziele.

Alle berüchtigten Gefahren finden

Berüchtigte Gefahren werden mit einem Zettel am Jagdbrett beschrieben. Hier seht ihr nicht nur die Belohnungen und den generellen Gefahrenrang des Ziels, sondern auch den ungefähren Aufenthaltsort. Es gibt allerdings auch Ziele, deren Standort nur mit „???“ beschrieben wird. Hier müsst ihr selber suchen oder unseren Guide nutzen, um sie ausfindig zu machen.

Bei manchen Gefahren ist auch der richtige Name und das Aussehen zunächst unbekannt und erst beim Aufeinandertreffen wird dies enthüllt. Ihr müsst unter anderem alle 32 Jagdziele erledigen, um mit „Jägermeister“ eine der Trophäen und Erfolge von Final Fantasy 16 freizuschalten. Viele geben euch auch einzigartige Materialien, die ihr zur Herstellung von Waffen, Gürteln oder Armreifen benötigt.

Im Folgenden listen wir euch alle 32 berüchtigten Gefahren mit ihren Fundorten und Belohnungen auf.

Ahriman

Level: 25

25 Gefahrenrang: C

C Fundort: Befindet sich im südöstlichen Bereich der Trauerbucht in Rosaria. Der nächstgelegene Schnellreisepunkt ist in Marthas Rast.

Freischaltung: Während der 25. Hauptquest “Ein schwarzes Omen“ werdet ihr automatisch auf Ahriman stoßen.

Belohnungen: 200 EP, 35 Fertigkeitspunkte, 5.000 Gil, 10 Ruhm, 10 Ätherhaltige Asche, 1 Meteorstein

Fundort von Ahriman (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Der Engel des Todes (Aruna)

Level: 27

27 Gefahrenrang: C

C Fundort: Befindet sich im südwestlichen Bereich des Sonnenpfads in Sanbreque. Der nächstgelegene Schnellreisepunkt ist in Nordstedt.

Freischaltung: Während der 25. Hauptquest “Ein schwarzes Omen“.

Belohnungen: 350 EP, 40 Fertigkeitspunkte, 6.200 Gil, 10 Ruhm, 1 Getrübtes Auge

Fundort von Aruna (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Fratzenteufel

Level: 30

30 Gefahrenrang: B

B Fundort: Befindet sich in der südlichen Sackgasse vom gebrochenen Griff in Rosaria. Der nächstgelegene Schnellreisepunkt ist in Eastpool.

Freischaltung: Während der 25. Hauptquest “Ein schwarzes Omen“.

Belohnungen: 700 EP, 60 Fertigkeitspunkte, 8.000 Gil, 20 Ruhm, 2 Drachenkralle

Fundort vom Fratzenteufel (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Hippogryph

Level: 28

28 Gefahrenrang: B

B Fundort: Befindet sich im kleinen Bereich südlich vom Caer Norvent Westtor in Sanbreque. Dieses Jagdziel taucht nur im Rahmen der Nebenquest “Seines Glückes Schmied“ auf. Der nächstgelegene Schnellreisepunkt ist beim Caer Norvent Westtor.

Freischaltung: Während der Nebenquest “Seines Glückes Schmied“.

Belohnungen: 650 EP, 55 Fertigkeitspunkte, 8500 Gil, 20 Ruhm, 1 Rotlegierung, 1 Meteorstein

Fundort vom Hippogryph (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Secreto

Level: 31

31 Gefahrenrang: B

B Fundort: Befindet sich in der nordwestlichen Ecke von Grünbünden in Rosaria. Der nächstgelegene Schnellreisepunkt ist bei Marthas Rast.

Freischaltung: Während der 30. Hauptquest “Nach dem Sturm“.

Belohnungen: 800 EP, 60 Fertigkeitspunkte, 8.200 Gil, 20 Ruhm, 1 Minotaurus-Mähne

Fundort von Secreto (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Severian

Level: 31

31 Gefahrenrang: B

B Fundort: Befindet sich im nördlichen Bereich der Trauerbucht in Rosaria. Der nächstgelegene Schnellreisepunkt ist bei Marthas Rast.

Freischaltung: Während der 30. Hauptquest “Nach dem Sturm“.

Belohnungen: 800 EP, 70 Fertigkeitspunkte, 8.500 Gil, 20 Ruhm, 1 Elektrum

Fundort von Severian (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Puddingprinz

Level: 38

38 Gefahrenrang: A

A Fundort: Befindet sich im nördlichen Bereich von Fels Falkenschrei in Rosaria. Der nächstgelegene Schnellreisepunkt ist südlich bei Fels Falkenschrei.

Freischaltung: Ab der 32. Hauptquest “Reflexionen“ verfügbar.

Belohnungen: 5200 EP, 95 Fertigkeitspunkte, 12000 Gil, 30 Ruhm, 1 Gallertartige Masse

Fundort vom Puddingprinz (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Der wandelnde Grabhügel (Fastitocalon)

Level: 34

34 Gefahrenrang: B

B Fundort: Befindet sich in der nordöstlichsten Ecke der Velkroy-Wüste nahe dem Lumpennest. Der nächstgelegene Schnellreisepunkt ist “Velkroy-Wüste“.

Freischaltung: Ab der 33. Hauptquest “Fährten im Sand“ verfügbar.

Belohnungen: 1100 EP, 65 Fertigkeitspunkte, 10000 Gil, 20 Ruhm, 2 Rotlegierung

Fundort vom wandelnden Grabhügel/Fastitocalon (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Seelenstachel

Level: 32

32 Gefahrenrang: C

C Fundort: Befindet sich in dem kleinen Bereich am östlichsten Punkt der Felder von Korava in Dhalmekia. Der nächstgelegene Schnellreisepunkt ist “Dravozd“.

Freischaltung: Ab der 35. Hauptquest “Aus der Versenkung“ verfügbar.

Belohnungen: 400 EP, 40 Fertigkeitspunkte, 5500 Gil, 10 Ruhm, 50 Reißzahn, 20 Blutige Haut, 10 Ätherhaltige Asche

Fundort der Seelenstachel (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Grimalkin

Level: 32

32 Gefahrenrang: C

C Fundort: Befindet sich in der südlichen Sackgasse der Sichel beim Katzensack in Dhalmekia. Der nächstgelegene Schnellreisepunkt ist “Am Kiefer“.

Freischaltung: Ab der 35. Hauptquest “Aus der Versenkung“ verfügbar.

Belohnungen: 500 EP, 45 Fertigkeitspunkte, 6100 Gil, 10 Ruhm, 1 Grimalkin-Haut

Fundort von Grimalkin (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Der Neundolch

Level: 38

38 Gefahrenrang: A

A Fundort: Befindet sich genau in der Mitte von “Am Kiefer“ in Dhalmekia. Der nächstgelegene Schnellreisepunkt ist “Am Kiefer“.

Freischaltung: Ab der 35. Hauptquest “Aus der Versenkung“ verfügbar.

Belohnungen: 5000 EP, 90 Fertigkeitspunkte, 10500 Gil, 30 Ruhm, 25 Wyrrit, 2 Meteorstein

Fundort vom Neundolch (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Der Zerstörer der Welten (Atlas)

Level: 45

45 Gefahrenrang: S

S Fundort: Befindet sich in der östlichen Sackgasse von Cressida in Rosaria. Der nächstgelegene Schnellreisepunkt ist “Eastpool“.

Freischaltung: Ab der 35. Hauptquest “Aus der Versenkung“ verfügbar.

Belohnungen: 15000 EP, 120 Fertigkeitspunkte, 20000 Gil, 50 Ruhm, 1 Gefallenen-Eisen, 1 Orichalcum

Fundort vom Zerstörer der Welten/Atlas (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Königsbomber

Level: 33

33 Gefahrenrang: B

B Fundort: Befindet sich in der nördlichen Sackgasse der kaiserlichen Jagdgründe in Sanbreque. Dieses Jagdziel taucht nur im Rahmen der Nebenquest “Für die Wissenschaft“ auf. Der nächstgelegene Schnellreisepunkt ist beim Drachenhorst.

Freischaltung: Während der Nebenquest “Für die Wissenschaft“.

Belohnungen: 1000 EP, 65 Fertigkeitspunkte, 9000 Gil, 20 Ruhm, 1 Bomberglut

Fundort vom Königsbomber (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Der Zehnschläger

Level: 35

35 Gefahrenrang: B

B Fundort: Befindet sich in der kleinen Ruine von Vamare in den Feldern von Korava in Dhalmekia. Der nächstgelegene Schnellreisepunkt ist bei Dravozd.

Freischaltung: Ab der 38. Hauptquest “Aus den Fugen“ verfügbar.

Belohnungen: 2200 EP, 70 Fertigkeitspunkte, 9200 Gil, 20 Ruhm, 1 Rotlegierung, 1 Meteorstein

Fundort vom Zehnschläger (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Die Gebrüder Mageth

Level: 38

38 Gefahrenrang: A

A Fundort: Befinden sich am Strand vom stillen Ufer in Rosaria. Der nächstgelegene Schnellreisepunkt ist bei Port Isolde.

Freischaltung: Ab der 38. Hauptquest “Aus den Fugen“ verfügbar.

Belohnungen: 5100 EP, 90 Fertigkeitspunkte, 13000 Gil, 30 Ruhm, 2 Meteorstein

Fundort der Gebrüder Mageth (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Das erwachte Grauen (Svarog)

Level: 50

50 Gefahrenrang: S

S Fundort: Befindet sich am südlichen Ende von Mornebrume. Das ist der südöstlichste Bereich in Sanbreque. Der nächste Schnellreisepunkt ist bei “Caer Norvent Osttor“.

Freischaltung: Ab der 38. Hauptquest “Aus den Fugen“ verfügbar.

Belohnungen: : 25000 EP, 300 Fertigkeitspunkte, 30000 Gil, 60 Ruhm, 1 Orichalcum, 1 Relikt der Gefallenen, 1 Bernstein, 1 Verbrauchter Splitter

Fundort vom erwachten Grauen/Svarog (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Das Rudel

Level: 33

33 Gefahrenrang: C

C Fundort: Befindet sich in der Sackgasse beim güldenen Pfad südlich von Tabor. Der nächste Schnellreisepunkt ist in Tabor.

Freischaltung: Ab der 39. Hauptquest “Licht und Schatten“ verfügbar. Ihr könnt den Bereich aber erst nach dem Treffen in Tabor erreichen.

Belohnungen: 700 EP, 50 Fertigkeitspunkte, 5800 Gil, 10 Ruhm, 20 Reißzahn, 50 Blutige Haut, 10 Ätherhaltige Asche

Fundort vom Rudel (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Paradiesischer Meteor

Level: 38

38 Gefahrenrang: A

A Fundort: Befindet sich in der kleinen Passage zwischen der Sichel und den Feldern von Korava in Dhalmekia. Der nächste Schnellreisepunkt ist in Dravozd.

Freischaltung: Ab der 41. Hauptquest “Ein Lied der Hoffnung“ verfügbar.

Ab der 41. Hauptquest “Ein Lied der Hoffnung“ verfügbar. Belohnungen: 5300 EP, 90 Fertigkeitspunkte, 13000 Gil, 30 Ruhm, 1 Meteorfeder

Fundort vom paradiesischen Meteor (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Der schwarze Mann (Das Heilige Horn)

Level: 36

36 Gefahrenrang: B

B Fundort: Befindet sich in der Sackgasse am Ende des Weintunnels südlich von Kielbrügg. Der nächste Schnellreisepunkt ist in Kielbrügg.

Freischaltung: Nach der Nebenquest “Das Gesetz der Rache II“ verfügbar.

Belohnungen: 2200 EP, 75 Fertigkeitspunkte, 9800 Gil, 20 Ruhm, 1 Rotlegierung, 1 Meteorstein

Fundort vom schwarzen Mann/Das Heilige Horn (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Karotte

Level: 35

35 Gefahrenrang: B

B Fundort : Befindet sich beim murmelnden Moor östlich in Rosaria. Dieses Jagdziel taucht nur im Rahmen der Nebenquest “Ein ungeheurer Dünger“ auf. Der nächste Schnellreisepunkt ist in Drillingsschilf.

Freischaltung: Während der Nebenquest “Ein ungeheurer Dünger“.

Belohnungen: 2000 EP, 70 Fertigkeitspunkte, 10000 Gil, 20 Ruhm, Morbol-Ranke (Questgegenstand), 1 Morbol-Blume

Fundort der Karotte (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Pandämonium

Level: 45

45 Gefahrenrang: S

S Fundort: Befindet sich in der südlichen Sackgasse bei Wolfdarr in Waluth. Der nächste Schnellreisepunkt ist bei der Schattenküste.

Freischaltung: Ab der 45. Hauptquest “Schritte in der Asche“ verfügbar.

Ab der 45. Hauptquest “Schritte in der Asche“ verfügbar. Belohnungen: 15000 EP, 120 Fertigkeitspunkte, 20000 Gil, 50 Ruhm, 1 Fleckiger Lendenschurz

Fundort vom Pandämonium (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Der dreiköpfige Schrecken (Gochimära)

Level: 45

45 Gefahrenrang: S

S Fundort: Befindet sich auf der westlichen Seite der Velkroy-Wüste in Dhalmekia direkt westlich vom Späher. Der nächste Schnellreisepunkt ist bei der Dalimil-Schänke.

Freischaltung: Während der 44. Hauptquest “Die Überfahrt“, nachdem ihr auf der Krankenstation mit Joshua gesprochen habt.

Belohnungen: 15000 EP, 120 Fertigkeitspunkte, 20000 Gil, 50 Ruhm, 1 Orichalcum

Fundort vom dreiköpfigen Schrecken/Gochimära (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Gobermouch

Level: 38

38 Gefahrenrang: A

A Fundort: Befindet sich im westlichen Bereich von Eistla in Waluth auf der erhöhten Ebene. Der nächste Schnellreisepunkt ist ebenfalls in Eistla.

Freischaltung: Ab der 47. Hauptquest “Brüder“ verfügbar.

Belohnungen: 4800 EP, 90 Fertigkeitspunkte, 15000 Gil, 30 Ruhm, 1 Primitives Jagdhorn

Fundort von Gobermouch (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Bygul

Level: 40

40 Gefahrenrang: A

A Fundort: Befindet sich mitten in der Senke von Krittän in Waluth. Der nächste Schnellreisepunkt ist bei den Mauern von Rabenwitt.

Freischaltung: Ab der 47. Hauptquest “Brüder“ verfügbar.

Belohnungen: 8000 EP, 100 Fertigkeitspunkte, 16000 Gil, 35 Ruhm, 1 Coeurl-Schnurrhaar, 1 Meteorstein

Fundort von Bygul (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Agni

Level: 40

40 Gefahrenrang: A

A Fundort: Befindet sich im Bereich zwischen „Am Ende des Himmels“ und Harff-Kar in Waluth. Der nächste Schnellreisepunkt ist bei „Am Ende des Himmels“.

Freischaltung: Ab der 47. Hauptquest “Brüder“ verfügbar.

Belohnungen: 8000 EP, 100 Fertigkeitspunkte, 15500 Gil, 35 Ruhm, 1 Steinzunge

Fundort von Agni (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Der Bote der Unterwelt (Thanatos)

Level: 42

42 Gefahrenrang: A

A Fundort: Befindet sich beim Schatten des Titans in Dhalmekia. Der nächste Schnellreisepunkt ist in Kretov.

Freischaltung: Ab der 47. Hauptquest “Brüder“ verfügbar.

Belohnungen: 9000 EP, 110 Fertigkeitspunkte, 17000 Gil, 45 Ruhm, 1 Dunkelstahl

Fundort vom Boten der Unterwelt Thanatos (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Der Blutmond (Terminus)

Level: 40

40 Gefahrenrang: A

A Fundort: Befindet sich in der nördlichen Sackgasse der kaiserlichen Jagdgründe in Sanbreque. Der nächstgelegene Schnellreisepunkt ist beim Drachenhorst.

Freischaltung: Ab der 47. Hauptquest “Brüder“ verfügbar.

Belohnungen: 3200 EP, 85 Fertigkeitspunkte, 9800 Gil, 35 Ruhm, 2 Meteorstein

Fundort vom Blutmond Terminus (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Der herrenlose Streuner (Behemoth)

Level: 47

47 Gefahrenrang: S

S Fundort: Befindet sich in Vidargraes in Waluth. Der nächste Schnellreisepunkt ist ebenfalls bei Vidargraes.

Freischaltung: Ab der 49. Hauptquest “Zurück an der Quelle“ verfügbar, nachdem ihr die Nebenquest “Ein Licht im Dunkel“ abgeschlossen habt.

Belohnungen: 20000 EP, 200 Fertigkeitspunkte, 20000 Gil, 55 Ruhm, 1 Behemoth-Fessel, 1 Orichalcum



Fundort vom herrenlosen Streuner Behemoth (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Kuza-Bestie

Level: 40

40 Gefahrenrang: A

A Fundort: Befindet sich in der Arena der Balmung-Warte in Waluth. Der nächste Schnellreisepunkt ist bei den Mauern von Rabenwitt.

Freischaltung: Dieses Jagdziel müsst ihr in der Nebenquest “Ein Licht im Dunkel“ töten. Es taucht nur während dieser Quest auf.

Belohnungen: 5500 EP, 90 Fertigkeitspunkte, 15000 Gil, 35 Ruhm, 1 Behemoth-Fessel, 2 Meteorstein

Die Kuza-Bestie taucht nur im Rahmen der Nebenquest „Ein Licht im Dunkel“ auf (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Die heulende Todesfee (Gizamaluk)

Level: 41

41 Gefahrenrang: A

A Fundort: Befindet sich in Garnick im Norden von Waluth. Der nächste Schnellreisepunkt ist bei Vidargraes.

Freischaltung: Ab der 49. Hauptquest “Zurück an der Quelle“ verfügbar, nachdem ihr die Nebenquest “Eine unbequeme Wahrheit“ abgeschlossen habt.

Belohnungen: 3000 EP, 80 Fertigkeitspunkte, 9700 Gil, 45 Ruhm, 1 Getrübtes Auge, 20 Reißzahn, 10 Ätherhaltige Asche



Fundort der heulenden Todesfee Gizamaluk (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Der Sensenmann (Prinz des Todes)

Level: 40

40 Gefahrenrang: A

A Fundort: Befindet sich im westlichen Bereich der Kaiserauen in Sanbreque. Der nächste Schnellreisepunkt ist bei Nordstedt.

Freischaltung: Ab der 49. Hauptquest “Zurück an der Quelle“ verfügbar, nachdem ihr die Nebenquest “Ein neues Joch II“ abgeschlossen habt.

Belohnungen: 8000 EP, 100 Fertigkeitspunkte, 15000 Gil, 45 Ruhm, 1 Dunkelstahl

Fundort vom Sensenmann/Prinz des Todes (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Der Ritter des Flammenden Herzens

Level: 42

42 Gefahrenrang: A

A Fundort: Befindet sich ganz im Norden der Kaiserauen in Sanbreque. Der nächste Schnellreisepunkt ist ebenfalls bei den Kaiserauen.

Freischaltung: Ab der 49. Hauptquest “Zurück an der Quelle“ verfügbar, nachdem ihr die Nebenquest “Ein neues Joch II“ abgeschlossen habt.

Belohnungen: 9000 EP, 105 Fertigkeitspunkte, 17000 Gil, 35 Ruhm, 2 Meteorstein

Fundort vom Ritter des Flammenden Herzens (Bildquelle: Screenshot GIGA)

