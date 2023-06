Die Trophäen in Final Fantasy 16 sind allesamt nicht allzu schwierig, erfordern jedoch von euch, dass ihr das umfangreiche Rollenspiel 2-mal durchspielt. Verpassbare Trophies gibt es dafür aber nicht. An dieser Stelle helfen wir euch mit unserem Trophäen-Leitfaden samt Roadmap bei der Freischaltung der Platin und 100%.

Leitfaden & Roadmap für alle Trophäen in FF16

In Final Fantasy XVI könnt ihr insgesamt 50 Trophäen (1x Platin, 3x Gold, 6x Silber, 40x Bronze) freischalten.

Leitfaden & Roadmap für 100% in Final Fantasy 16

Ihr werdet ca. 80-100 Stunden benötigen, um alle Trophäen freizuschalten.

benötigen, um alle Trophäen freizuschalten. Es gibt mit „Weltenbrand“ eine verpassbare Trophäe. Für diese müsst ihr das Schwert „Götterdämmerung“ schmieden. Wenn ihr die Materialen dafür verkauft, könnt ihr sie nicht freischalten. verkauft also am besten nie Materialien, die für das Craften benötigt werden.

Für diese müsst ihr das Schwert „Götterdämmerung“ schmieden. Wenn ihr die Materialen dafür verkauft, könnt ihr sie nicht freischalten. verkauft also am besten nie Materialien, die für das Craften benötigt werden. Für die Trophäe „Finalste Fantasie“ müsst ihr das Spiel im „Final-Fantasy-Modus“ abschließen. Diesen schaltet ihr nach dem ersten Durchspielen frei. Für Platin müsst ihr das Spiel also mindestens 2-mal abschließen.

Das Spielt stellt euch von Beginn an verschiedene Ringe als Accessoires zur Verfügung, die die Kämpfe teilweise zum Selbstläufer werden lassen. So gibt es Ringe, die euch automatisch ausweichen oder bei Bedarf automatisch Heiltränke benutzen lassen. Besonders der Ausweichring ist nützlich, da dann selbst der Final-Fantasy-Modus keine wirkliche Herausforderung mehr ist. Ihr könnt sie benutzen und damit immer noch alle Trophäen freischalten.

So gibt es Ringe, die euch automatisch ausweichen oder bei Bedarf automatisch Heiltränke benutzen lassen. Besonders der Ausweichring ist nützlich, da dann selbst der Final-Fantasy-Modus keine wirkliche Herausforderung mehr ist. Ihr könnt sie benutzen und damit immer noch alle Trophäen freischalten. Ihr könnt euch auch nach Ende der Story weiter frei in der Spielwelt bewegen. Nach dem letzten Boss könnt ihr einen finalen Spielstand erstellen. Ladet ihr diesen, werdet ihr wieder vor dem Zeitpunkt der letzten Hauptquest im Versteck platziert.

Nach dem letzten Boss könnt ihr einen finalen Spielstand erstellen. Ladet ihr diesen, werdet ihr wieder vor dem Zeitpunkt der letzten Hauptquest im Versteck platziert. Auch Orte, die nur während bestimmter Quests verfügbar waren, könnt ihr über den Arete-Stein im Versteck erneut besuchen und hier zuvor verpasste Items einsammeln. Nichts ist verpassbar.

Alles, was bis zur 21. Hauptquest „Verbrechen und Strafe“ passiert, ist für Trophäen nicht relevant. Bis zu dieser Quest erlebt ihr Clives Geschichte in seiner Teenager-Zeit und in seinen 20er-Jahren. Zu diesen Dekaden könnt ihr später nicht mehr zurückkehren und daher könnt ihr hier auch nichts verpassen. Erst wenn Clive in seinen 30er-Jahren ist, solltet ihr alles im Spiel machen, dann kommen 90% der Trophäen ganz automatisch.

Im Folgenden listen wir euch alle Trophäen von Final Fantasy XVI mit den Freischaltbedingungen auf. Zudem findet ihr bei einzelnen Trophies weitere Guides, die euch die Freischaltung erleichtern sollen.

Schaltet alle anderen Trophäen frei.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Hauptquest.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Hauptquest.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Hauptquest.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Hauptquest.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Hauptquest.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Hauptquest.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Hauptquest.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Hauptquest.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Hauptquest.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Hauptquest.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Hauptquest.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Hauptquest.

Eine Vollstreckung wird ausgeführt, wenn ein Gegner am Boden liegt und ihr in der Nähe die Viereck-Taste drückt. Werdet ihr ganz natürlich im Spielverlauf freischalten.

Bei dieser Trophäe zählt leider nicht jeder Bossgegner im Spiel. Rüstet am besten den „Ring des zeitigen Ausweichens“ aus und wiederholt am Ende des Spiels den Abschnitt „Grenzwald“ über den Arete-Stein im Versteck. Durch euren Levelvorteil und die freigeschalteten Esper-Kräfte könnt ihr die Bosse hier relativ leicht aus der Entfernung mit Fertigkeiten wie Bahamuts Gigaflare erledigen. Vermeidet Luftangriffe oder Fertigkeiten wie den Phönixflug, da diese das automatische Ausweichen unterbrechen können.

Den Limitrausch schaltet ihr erst im Verlauf der Hauptquest frei. Ihr aktiviert ihn dann per gleichzeitigem Drücken von L1 und R1. Erledigt für die Trophäe 20 Feinde im Limitrausch.

Werdet ihr wahrscheinlich im Endgame ganz natürlich erhalten. Spart eure Esper-Fertigkeiten auf, bis ein Feind betäubt ist und feuert dann alle ab, um mehr als 50.000 Schadenspunkte auszuteilen.

Siehe Trophäe „Meisterlich“.

Hierfür müsst ihr sämtliche Fertigkeiten erlernen. Dafür braucht ihr insgesamt 118.400 Fertigkeitspunkte. Selbst nach zwei Spieldurchläufen werdet ihr dafür noch nicht genug Punkte haben. Rüstet das Accessoire „Ein Lob der Kriegskunst“ aus (+20% FP aus gewöhnlichen Kämpfen), um den Prozess etwas zu beschleunigen. Am Ende vom New Game Plus könnt ihr im letzten Gebiet Vidargraes in Waluth gewöhnliche Feinde farmen und dabei pro Kampf zirka 1.000 FP verdienen, bis ihr genaug Punkte habt.

Hierfür müsst ihr folgende vier Nebenquests absolvieren, die euch Upgrades für Trankkapazität und Trankstärke bescheren.

Für die Wissenschaft

Verrückt nach Wissenschaft

Vielen Trank für die Blumen

Ein ungeheurer Dünger

Hierfür müsst ihr folgende sechs Nebenquests absolvieren, die euch die Schilder als Belohnung geben.

Das Gesetz der Rache II

Die Flamme neuer Hoffnung II

Feilschen um die Freiheit II

Hasenjagd II

Ewige Pflicht II

Ein neues Joch II

Siehe Trophäe „Jägermeister“.

Hierfür müsst ihr alle 32 berüchtigten Gefahren vom Jagdbrett im Versteck abschließen.

Hierfür müsst ihr nur eine der insgesamt sieben Chronolith-Prüfungen abschließen.

Hierfür müsst ihr alle 22 Gegenstände für die Wand der Erinnerungen in Clives Zimmer im Versteck sammeln.

Hierfür müsst ihr die Nebenquests „Seines Glückes Schmied I-IV“ abschließen, um das Rezept für das legendäre Schwert „Götterdämmerung“ zu erhalten. Die benötigten Materialien zur Herstellung erhaltet ihr allesamt durch den Abschluss von Nebenquests und dem Erledigen der Jagdziele.

In Clives Zimmer im neuen Versteck landen mit Fortschritt in der Hauptquest immer wieder Briefe auf Clives Schreibtisch. Lest 10 davon für die Trophäe. Es gibt weitaus mehr als 10 Briefe im ganzen Spielverlauf.

Sprecht im Verlauf der Hauptquest immer wieder mal mit Harpokrates bei der Mnemothek, um ihn auf den neuesten Stand zu bringen. bei Erreichen von Wissensstufe 5 erhaltet ihr die Trophäe.

Durch den Abschluss von Nebenquests und berüchtigten Gefahren erhaltet ihr als Belohnung auch immer Ruhm. Nach Erreichen von Meilensteinen könnt ihr euch dann Belohnungen beim stillen Stifter im Versteck abholen. Für die Trophäe müsst ihr alle Belohnungen abholen. Dafür benötigt ihr insgesamt 2850 Ruhm und ihr könnt insgesamt 3100 Ruhm verdienen. Ihr müsst also nahezu alle Aktivitäten im Spiel abschließen, um diesen Wert zu erreichen.

Haltet in der Nähe von Torgal die Dreieck-Taste gedrückt, um ihn zu streicheln. Wiederholt dies 5-mal für die Trophäe.

Ambrosia schaltet ihr durch die Nebenquest „Ein ritterlicher Vogel“ frei. Anschließend könnt ihr Ambrosia als Reittier rufen und bekommt diese Trophäe.

Erhaltet ihr automatisch durch den Abschluss der Story und aller Nebenquests.

Die Versunkene Krone ist die Taverne im neuen Versteck ab der Hauptquest „Eine neue Heimat“. Um keine Gil zu verlieren, speichert euer Spiel ab und gebt dann 36.000 Gil oder mehr in der Versunkenen Krone aus, um die Trophäe zu bekommen. Ladet dann wieder euren Spielstand, damit ihr das Geld zurückbekommt.

Der Final-Fantasy-Modus wird nach dem ersten Durchspielen freigeschaltet. Schließt das Spiel dann noch einmal komplett in diesem Modus ab.

