Neue Stimme für Mario: Final-Fantasy-Sprecher flucht sich zum Favoriten

Auf der Suche nach einem neuen Sprecher für Super Mario, nachdem Charles Martinet die Rolle abgelegt hat, haben sich bereits einige potentielle Kandidaten aufgestellt. Unter anderem kursiert aktuell das Video eines Final-Fantasy-Sprechers im Netz, über dessen Interpretation womöglich gestritten werden kann.

Ben Starr: „I'm fucking Mario!“

Seit über 30 Jahren hat Charles Martinet seine Stimme den Hauptfiguren des Super-Mario-Universums geliehen. Nun geht er in seinen wohlverdienten Ruhestand und Nintendo begibt sich auf die Suche nach einem würdigen Nachfolger. Eine besonders ungewöhnliche Bewerbung reicht Schauspieler Ben Starr ein.

Dieser ist vor allem durch seine Rolle als Clive Rosfield aus Final Fantasy 16 bekannt geworden. Nun scheint es, als wolle er einen ganz anderen Weg gehen, was er mit der Einreichung seiner Mario-Interpretation offenbar unterstreichen möchte.

Allerdings dürfte Nintendo nicht hundertprozentig mit seiner Performance zufrieden sein, da er den sonst so quietschvergnügten und kinderfreundlichen Klempner sehr düster und ruppig darstellt. Außerdem fallen regelmäßig Schimpfwörter, die womöglich nicht ganz in das Bild des familienorientierten Unternehmens passen.

Aber seht selbst:

Fans sind sich einig: Ben Starr kommt gut an

Auch wenn sein Video zur Bewerbung als Mario-Stimme klar mit Humor zu verstehen ist, kommt die Aktion bei den Usern im Netz sehr gut an. Viele können sich einen bösen Mario in einem alternativen Universum genau so vorstellen. Bens Video hat ebenfalls dazu geführt, dass Fans die Mario-Tonspur über die originale aus Final Fantasy 16 gelegt haben.

So wie hier zum Beispiel:

Es ist zwar fraglich, ob sich Nintendo jemals in die Richtung eines Filmes bewegen wird, in der ein Super Mario mit dunkler und verruchter Stimme zu gebrauchen ist, aber man soll ja bekanntlich niemals nie sagen. Auf jeden Fall hat Ben Starr damit zumindest bei den Fans für eine Menge positiver Resonanz gesorgt.

