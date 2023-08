Nintendo verliert Legende: Super Mario wird sich für immer verändern

Charles Martinet verleiht seit Jahrzehnten seine Stimme an die wohl bekannteste Videospielfigur der Welt. Doch jetzt zieht sich der 67-Jährige aus dem Videospiel-Business zurück und hinterlässt die Frage, wer sein Nachfolger wird.

Nintendo Facts

„It's-a me, Mario!“: Die Stimme des Kult-Klempners verabschiedet sich

Im Jahr 1991 hat man die Stimme von Charles Martinet zum ersten Mal in der Rolle des Super Mario gehört. Spätestens mit Super Mario 64 begann 1996 schließlich eine Ära, die viele damalige Kinder maßgeblich geprägt hat. Doch nun möchte sich der Synchronsprecher von seiner wohl maßgeblichsten Rolle verabschieden, um die Welt zu bereisen.

Obwohl man Charles Martinet fortan nicht mehr als Stimme von Charakteren wie Mario, Luigi, Wario oder Waluigi hören wird, so möchte er doch weiterhin als Botschafter durch die Welt ziehen und den Spaß verbreiten, den die Super-Mario-Spiele ihm selbst und anderen über all die Jahre hinweg bereitet haben. Ein offizielles Abschiedsvideo soll noch folgen.

Das entsprechende Statement dazu lest ihr hier:

So wurde Charles Martinet zu Super Mario

Die eigentliche Intention des Super-Mario-Sprechers war es, Internationales Recht zu studieren. In seinem letzten Jahr wird ihm jedoch von einem Freund nahegelegt, Schauspielunterricht zu nehmen, um seiner Angst Herr zu werden, vor Publikum zu sprechen. Er findet daraufhin eine Ausbildungsstelle am Berkeley Repertory Theatre in Kalifornien und besucht einige Jahre später das Drama Studio London.

Nachdem er in einigen Filmen und TV-Produktionen involviert gewesen ist, schlägt ihm jemand eines Tages vor, an einem offenen Vorsprechen teilzunehmen. Als Martinet dort ankommt, ist das Vorsprechen eigentlich schon vorbei – doch er besteht darauf, wenigstens noch ein paar Sätze vortragen zu dürfen. Die Produzenten lassen sich darauf ein und bereits nach kurzer Zeit steht fest, dass sie ihren Mario gefunden haben.

Die komplette Geschichte seht ihr hier:

Über 30 Jahre später ist es nun an der Zeit, eine neue Stimme für den bekannten Klempner aus dem Pilz-Königreich zu suchen. Fans haben bereits beim Trailer des bevorstehenden „Super Mario Bros. Wonder“ den Verdacht geäußert, dass sich Marios Stimme anders anhört als sonst. Da dies nun bestätigt ist, bleibt die Frage, wer Super Mario zukünftig vertont. Vermutlich eine Frage, deren Antwort nicht allzu lange auf sich warten lassen wird.

