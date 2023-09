So schnell soll die Switch 2 sein: Echte Konkurrenz für PS5 und Xbox Series?

Der Nachfolger der Nintendo Switch wird mit Spannung erwartet. Welche Leistung die Switch 2 am Ende haben wird, ist noch nicht ganz klar. Aber ein interner Austausch zwischen dem japanischen Konsolenhersteller und Activision lässt einen guten Vergleich zur Konkurrenz von PlayStation und Xbox zu.

Die Ankündigung der nächsten Konsolen-Generation von Nintendo könnte schon bald bevorstehen. Zuletzt wurde bekannt, dass die Switch 2 bereits auf der Gamescom hinter verschlossenen Türen im Einsatz war.

Nintendo hat Activision bereits Ende 2022 eingeweiht

Doch wie viel Leistung wird der Switch-Nachfolger haben? Wird er mit PS5 und Xbox Series X mithalten können? Die Vergangenheit hat bewiesen, dass Nintendo sich meist im eigenen Tempo bewegt und mehr Wert auf innovative Konzepte als auf reine Rechen-Power legt.

Und das bestätigt jetzt auch ein internes Dokument, das bereits im Dezember 2022 zwischen Nintendo und Activision ausgetauscht wurde. Darin wurde der Call-of-Duty-Macher über die ungefähren Spezifikationen der nächsten Generation informiert.

Der interne Austausch ist dann dank der Anhörung zwischen FTC und Microsoft – wie andere interessante Informationen – an die Öffentlichkeit gelangt.

Nintendo Switch 2: So viel Power wie PS4 und Xbox One

Die Mail ist an etlichen Stellen geschwärzt, allerdings wird daraus deutlich, dass sich die Power der Switch 2 wohl eher an der Generation von PS4 und Xbox One orientieren wird. (Quelle: The Verge)

Doch die endgültige Leistung des Switch-Nachfolgers könnte noch höher ausfallen. Eine Quelle hat via VGC angegeben, dass Nintendo mit der neuen Konsole bereits die beeindruckende Tech-Demo zu The Matrix Awakens in Unreal Engine 5 präsentiert hat. Diese wurde ebenfalls 2021 als Vorführung für die Power der Xbox Series X und PS5 benutzt.

So sieht The Matrix Awakens aus:

The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience

Was ist noch über die Switch 2 bekannt?

Bisher befinden sich alle Informationen immer noch auf Gerüchte-Level, doch mehrere Quellen geben an, dass die Switch 2 im Weihnachtsgeschäft 2024 aufschlagen soll. Beim Bildschirm soll Nintendo statt OLED wieder auf günstigere LCD-Technologie setzen und auch die berühmten Cartridges sollen weiterhin für physische Spiele am Start sein. (Quelle: VGC)

