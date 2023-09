Nintendo Switch 2 war schon auf der Gamescom, doch ihr habt sie nicht gesehen

Dass Nintendo an einer Switch 2 arbeitet, ist ein offenes Geheimnis. Informationen und Bilder gibt es bisher nicht, doch auf der Gamescom soll die Konsole schon gezeigt worden sein – einigen Auserwählten.

Switch: Entwicklerpräsentation auf der Gamescom

Auf der diesjährigen Gamescom war Nintendo mit einem großen Stand vertreten. Während alle Gäste die Möglichkeiten hatten, Spiele wie Pikmin 4 und Super Mario Kart 8 Deluxe anzuspielen, soll das Unternehmen auch vertrauliche Entwicklerpräsentationen durchgeführt haben.

Auserwählten und Partnern sollen mithilfe einer für die neue Konsole ausgelegten Version von The Legend of Zelda: Breath of the Wild eine technische Demo gezeigt worden sein. Ein Hinweis darauf, dass Nintendo mit dem Produkt bereits fortgeschrittener ist als bisher angenommen.

Welche Erwartungen hat die Redaktion an die Switch 2? Das verraten wir euch in diesem Video:

Schon eine Weile gibt es zahlreiche Hinweise, dass Switch-Nutzer sich schon 2024 auf eine neue Hybrid-Konsole einstellen können. Sogar Microsoft hat bereits darauf hingewiesen. Das legt zumindest der Inhalt eines offiziellen Dokuments nahe, das im Rahmen der Activision-Blizzard-Übernahme aufgetaucht ist.

Dort heißt es, dass die Switch drei Jahre früher veröffentlicht werden und dass erwartet würde, dass Nintendo den Nachfolger bereits 2024 auf den Markt bringt, während sich Xbox Series X|S und PlayStation 5 in einem anderen Stadium des Konsolenlebenszyklus befinden. Zur Erinnerung: Die originale Nintendo Switch erschien im März 2017, ist also schon mehr als sechs Jahre alt.

Was hat die Switch demnächst zu bieten?

Nintendo hat in den vergangenen Monaten eine Reihe von Spielen angekündigt, die bis Anfang 2024 erscheinen sollen. Dazu gehören beispielsweise Super Mario Bros. Wonder, ein neues WarioWare-Spiel, außerdem befinden sich Luigi's Mansion 2 und Dragon Quest Monsters: The Dark Prince in Planung.

