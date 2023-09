Simpsons Spiele: Überblick über die Games-Geschichte von Bart & Co. (GameBoy, PC, PlayStation und mehr)

© Bildquelle: IMAGO / Everett Collection 1 / 27

Die Simpsons feierten 2019 ihr 30-jähriges Bestehen. Auch wenn ehemalige Fans mit dem Humor in den neuen Folgen aus Springfield nur noch bedingt etwas anfangen können, erfreuen sich Homer und Co. auch heute noch einer gigantischen Fan-Gemeinde. Die Bewohner Springfields flimmern nicht nur seit nun fast 35 Jahren über die TV-Geräte, sondern haben es auch in diversen Simpsons-Spielen auf den PC, PlayStation, Xbox, GameBoy sowie Smartphones geschafft.

Auch wenn seit längerer Zeit kein neues spielbares Material erschienen ist, mittlerweile gibt es mehr Simpsons-Spiele, als die TV-Serie an Lebensjahren zählen kann. Games mit der gelben Familie haben es auf nahezu jede wichtige Plattform geschafft, lediglich Spieler der aktuellen Konsolengenerationen konnten bislang nicht mit Bart, Homer und Co. durch die virtuelle Zeichentrickwelt spazieren gehen.

Die Simpsons Spiele im Überblick

Simpsons Spiele: Von Jump’n’Run über Open World bis Wrestling

Das erste Simpsons-Spiel, The Simpsons: Arcade Game, ist 1991 als Arcade-Version und auf dem C64 erschienen. Inzwischen hat es das Spiel in einem Remake auch in den Xbox-Marktplatz, und ins PlayStation Network geschafft. Das aktuelle Simspons-Spiel, schlicht als „Die Simpsons: Das Spiel“ betitelt, hat inzwischen auch bereits über 15 Jahre auf dem Buckel. Das von EA veröffentlichte Jump’n’Run in 3D-Perspektive ist 2007 erschienen. Über 10 Jahre nach dem Release begeistert vor allem noch Die Simpsons: Springfield, auch als „Tapped Out“ bekannt, zahlreiche Fans von Donuts, Springfield und Ned Flanders auf dem iPhone, iPad und Android-Geräten. In der App-Umsetzung für Android und iOS liegt es an euch, Springfield nach einem Atomunfall wieder aufzubauen. Das Spiel ist kostenlos, wer keine Geduld mitbringt, kann dem Spielerfolg allerdings durch In App-Käufe nachhelfen.

Insbesondere in der Anfangszeit wurden hauptsächlich Jump’n’Run-Spiele im Simpsons-Universum veröffentlicht. Mit „The Simpsons: Wrestling“ gibt es allerdings sogar ein Wrestling-Spiel, Road Rage wurde als Action-Rennspiel in Springfield entwickelt.

Simpsons-Spiele in der Übersicht

Die erste Simpsons-Folge „Es weihnachtet schwer“ wurde am 17. Dezember 1989 ausgestrahlt. Bereits damals konnten die Bewohner Springfields zahlreiche Fans vor den Bildschirm bannen, immerhin schalteten 27 Millionen Zuschauer zur Pilotfolge ein. Die erste Folge der ersten Staffel, „Bart wird ein Genie“ gilt gleichzeitig als erste offizielle Folge und den Startschuss für die wöchentliche Ausstrahlung der Simpsons.