„Das Warten hat sich gelohnt“: Neues Switch-Game haut Mario-Fans aus den Socken

Auch nach mehr als sechs Jahren ist die Switch noch nicht am Ende. Nintendo präsentiert jetzt die Features eines neuen Super-Mario-Spiels, das noch dieses Jahr erscheint. Die Fans könnten nicht zufriedener sein. Immerhin mussten sie lange auf einen neuen 2D-Plattformer mit ihrem Lieblings-Klempner warten.

Das ist neu in Super Mario Bros. Wonder

Am 20. Oktober 2023 bekommt die Switch einen weiteren Gaming-Hit. Super Mario Bros. Wonder will dabei vieles neu machen. In einer eigenen Direct stellt Nintendo jetzt die wichtigsten Features vor. Besonders wichtig für jedes Mario-Spiel sind natürlich die brandneuen Power-Ups:

Blasen-Mario schießt Luftblasen, die Gegner einsaugen und sich als Plattformen einsetzen lassen.

Bohrer-Mario gräbt sich in den Boden hinein und kann sogar an der Decke gleiten. Zusätzlich ist er effektiv gegen gepanzerte Feinde.

Elefanten-Mario kann mit seinem Rüssel Blöcke zerstören, Wasser aufnehmen und Projektile zurückschlagen. Durch seine Größe kann er auch über Abgründe hinwegsprinten.

Die neuen Wunderblumen sind darüber hinaus Power-Ups für das ganze Level. Sammelt ihr sie ein, bewegen sich plötzlich Röhren, eine Stampede bricht los oder Mario verwandelt sich in einen Gumba. Es kann sich sogar die Perspektive verändern, sodass ihr plötzlich auf dem Level-Hintergrund lauft.

Super Mario Bros. Wonder hat noch viel mehr bieten. Schaut euch hier die Nintendo Direct an:

Fans feiern das neue 2D-Mario für die Switch

Die Fans sind von Super Mario Bros. Wonder begeistert. Immerhin mussten sie eine ganze Weile auf ein neues 2D-Mario warten. Jetzt ist sich die Community allerdings einig, dass Nintendo die Zeit genutzt hat, um den Plattformer mit neuen und kreativen Features zu füllen:

„Was man mal festhalten muss: Nintendo hat sich die letzten 11 Jahre wirklich Gedanken über 2D Mario gemacht und das ist schön. Stark Nintendo.“ (judokos1755 auf YouTube)

„Das lange Warten hat sich wirklich gelohnt! Sieht nach einem richtig guten 2D-Mario aus.“ (zionzockt auf YouTube)

„Ich finde den neuen Grafikstil und die Animationen einfach toll. Es sorgt wirklich für viel mehr Leben und Persönlichkeit, die einige der anderen 2D-Mario-Spiele nicht hatten!“ (blumago4717 auf YouTube)

„Die neuen Features, Power-Ups und Abzeichen fühlen sich frisch an, sind aber trotzdem der klassischen Mario-Marke treu ... und scheinen perfekt zu dem zu passen, was wir am Gameplay von 2D-Mario-Spielen lieben. Ich bin wirklich gespant auf das Spiel! (chefjeff1366 auf YouTube)

Super Mario Bros. Wonder unterscheidet sich auch in einem anderen wichtigen Punkt von bisherigen Mario-Games. Charles Martinet wird dem Klempner in Zukunft nicht mehr seine Stimme leihen.

