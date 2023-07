Dass die Tage der Nintendo Switch gezählt sind, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Immer mehr Gerüchte und Informationen legen nahe, dass bald ein Nachfolger an den Start geht. Auch Microsoft liefert nun einen neuen Hinweis.

Microsoft denkt, dass die neue Switch 2024 erscheint

Schon zum Release vor sechs Jahren gehörte die verbaute Hardware der Nintendo Switch zum alten Eisen, inzwischen pfeift Nintendos Handheld-Konsole aus dem letzten Loch – vor allem wenn man die Leistungsdaten mit denen der PS5 und Xbox Series vergleicht.

Es wird höchste Zeit für einen Nachfolger – und der wird wahrscheinlich gar nicht mehr so lange auf sich warten lassen. Das legt zumindest ein neuer Hinweis von Microsoft nahe, der im Rahmen der Activision-Blizzard-Übernahme in einem offiziellen Dokument aufgetaucht ist (Quelle: courtlistener.com). Dort äußert sich Microsoft in einem Abschnitt wie folgt:

„Switch wurde drei Jahre früher veröffentlicht, und es wird erwartet, dass Nintendo den Nachfolger der Switch bereits im nächsten Jahr auf den Markt bringt, während sich PlayStation 5 und Xbox Series X|S in einem anderen Stadium des Konsolenlebenszyklus befinden.“

Switch-Release: Weitere Hinweise deuten auf 2024 hin

Microsoft ist nicht die einzige Quelle, die davon ausgeht, dass Nintendo bereits im kommenden Jahr seine nächste Konsolengeneration präsentieren und zum Verkauf anbieten wird. Ein chinesischer Bericht legt ebenfalls nahe, dass die Switch 2 bereits im ersten Quartal 2024 starten könnte.

Nintendo erwähnte einen potenziellen Nachfolger ebenfalls in einem der letzten Finanzberichte. In diesem erklärte das Unternehmen jedoch lediglich, dass man bei den Berechnungen der Umsätze bis März 2024 keine neuen Konsolen berücksichtigt und in die Kalkulation aufgenommen hätte. Daher gehen viele Leute davon aus, dass Nintendo vielleicht im zweiten Quartal 2024 mit der Switch 2 um die Ecke kommen könnte.

Fraglich bleibt jedoch, wie viel Leistung Nintendo der Switch 2 verpasst. Alternativen wie das Steam Deck und die ASUS ROG Ally haben die Messlatte in jüngster Vergangenheit recht hoch gelegt. Sicher ist: Mit der Performance der PS5 und Xbox Series X|S wird der Switch-Nachfolger nicht mithalten können.