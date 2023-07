Die große Stärke der PlayStation sind ihre exklusiven Spiele. Sony will hier wohl in den nächsten Jahren noch für reichlich Nachschub sorgen. Entwickler Guerrilla Games verrät jetzt, dass die Horizon-Reihe noch lange nicht am Ende ist.

Horizon: Forbidden West Facts

Robo-Dinos für die Ewigkeit: PlayStation-Reihe ist noch lange nicht am Ende

Horizon Zero Dawn und Horizon Forbidden West zählen zu den größten Hits für PlayStation 4 und PlayStation 5. Die Geschichte rund um Heldin Aloy und ihren Kampf gegen diverse Robo-Monster ist aber noch lange nicht abgeschlossen. Entwickler Guerilla Games bestätigt jetzt, dass die Fans sich auf viele weitere Spiele freuen können:

„Wir werden (Horizon) noch eine ganze Weile weiterführen. Wir haben eine Menge ehrgeizige Pläne. Der Zeitplan, den wir 2016 begonnen haben, ist immer noch in vollem Gange und wir haben viele Pläne.“

Während einer Entwicklerkonferenz führt Studio Director Jan Bart van Beek weiter aus, dass sein Team gerade an einem Multiplayer-Projekt im Horizon-Universum arbeitet. Für die Entwickler sei dies eine große Veränderung und Herausforderung, fast auf dem selben Level wie die Entwicklung von Horizon Zero Dawn (Quelle: Gamesradar).

Horizon Forbidden West hat im April einen DLC bekommen. Schaut euch hier den Trailer an:

Horizon Forbidden West: Burning Shores – Ankündigungstrailer

Was ist über die neuen Horizon-Spiele bekannt?

Das Multiplayer-Projekt wurde bereits im Dezember 2022 im Rahmen einer Stellenausschreibung angekündigt. Besonders sticht dabei heraus, dass ein „einzigartiger Grafik-Stil“ zum Einsatz kommen wird. Außerdem soll es um eine ganz neue Gruppe an Charakteren gehen.

Wenn ihr keine Lust auf Multiplayer habt, müsst ihr euch aber ebenfalls keine Sorgen machen. Aloys Abenteuer soll ebenfalls in einem neuen Singleplayer-Abenteuer fortgesetzt werden. Für Fans von Robo-Dinos hat die PlayStation 5 (und vielleicht auch die PlayStation 6) in Zukunft also noch viel zu bieten. Vermutlich wird es aber noch eine Weile dauern, bis wir mehr Infos oder sogar einen Trailer zu den neuen Projekten sehen werden. Wir halten euch auf dem Laufenden.