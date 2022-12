Sony hat einige erfolgreiche Spiele-Reihen im Arsenal, auf die sich Fans mit einer PlayStation 5 freuen können. Jetzt meldet sich der Entwickler Guerilla Games zu Wort und bestätigt gleich zwei neue Spiele in der Welt von Horizon Forbidden West.

Horizon: Forbidden West Facts

Guerilla Games kündigt zwei neue Horizon-Spiele an

Horizon Zero Down und Horizon Forbidden West zählen zu den erfolgreichsten Spielen auf der PS4 und PS5. Entwickler Guerilla Games verrät jetzt, dass es Fans auch in Zukunft nicht an Abenteuern in der postapokalyptischen Welt mangeln wird.

Auf Twitter gibt das Studio bekannt, aktuell nach Mitarbeitern für mindestens zwei neue Spiele zu suchen. Dabei handelt es sich zum einen um eine Fortsetzung von Aloys Abenteuern. 2023 wird sie bereits in einem DLC für Horizon Forbidden West zurückkehren, der exklusiv für die PS5 erscheint. Auch dann scheint die Heldin aber wohl noch nicht ihren letzten Roboter-Dinosaurier bezwungen zu haben.

Das zweite Spiel verspricht eine komplett neue Erfahrung. Es soll sich um ein separates Online-Projekt im Horizon-Universum handeln. Guerilla Games erwähnt hier einen „einzigartigen Grafik-Stil“ und eine neue Gruppe an Charakteren. Gleichzeitig sollt ihr „zusammen mit Freunden die majestätische Wildnis erforschen können“ (Quelle: Guerilla Games).

Schaut euch hier den Trailer für die Erweiterung Burning Shores an:

Horizon Forbidden West: Burning Shores – Ankündigungstrailer

PlayStation 5: Fans spekulieren über neue Spiele

Aktuell beschränkt sich unser Wissen über die neuen Horizon-Spiele auf diese wenigen Sätze. Die Vermutung liegt allerdings nahe, dass beide Spiele noch für die PlayStation 5 erscheinen werden. Immerhin dürfte es noch einige Jahre dauern, bis die PlayStation 6 vor der Tür steht.

Auch der besondere Grafik-Stil des Multiplayer-Projekts wird in den Kommentaren unter dem Tweet diskutiert. Viele vermuten, dass das neue Spiel vom Fotorealismus der bisherigen Horizon-Spiele abweichen könnte. Eine Bestätigung dafür bekommen wir aber erst, wenn Sony einen ersten Trailer vorstellt. Auch das dürfte allerdings noch eine ganze Weile dauern.