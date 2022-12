Sony hat Spider-Man 2 für die PlayStation 5 offiziell angekündigt. Das Spiel soll deutlich an den ersten Teil anknüpfen und das Duo Peter Parker und Miles Morales bieten. Mit einer Veröffentlichung des Games ist aber erst im Herbst 2023 zu rechnen.

PlayStation 5 Facts

Spider-Man 2 für die PlayStation 5 angekündigt

Sony hat einen Ausblick auf die PlayStation-Highlights des Jahres 2023 gegeben. Ganz vorne mit dabei ist Marvel's Spider-Man 2 von Insomniac Games. Bis zur Veröffentlichung der Fortsetzung des Blockbusters wird zwar noch etwas dauern. Aber immerhin gibt es nun erstmals einen offiziellen Zeitplan: Nach aktuellem Stand soll das Spiel für die PlayStation 5 im Herbst 2023 auf den Markt kommen. Ein konkretes Datum wurde bei der Ankündigung nicht genannt.

Fest steht bereits, dass sowohl Peter Parker als auch Miles Morales aus dem Vorgänger beziehungsweise dessen Spinoff zurückkehren werden. Was darüber hinaus noch geplant ist, hat Sony nicht verraten. Laut Bill Rosemann, Vice President of Creative bei Marvel Games, können wir „alles, was ihr am ersten Spiel und an Spider-Man: Miles Morales liebt“ erwarten, aber eben auch „noch mehr“ (Quelle: PlayStation Blog).

Bereits durchgesickert ist, dass sich das Spider-Man-Duo gleich mit mehreren Bösewichten auseinandersetzen muss, unter anderem Venom. Viele weitere bekannte Charaktere aus den vorherigen beiden Spielen dürften ebenfalls auftauchen. Ob es hingegen wirklich einen Koop-Modus geben wird, wie Gerüchte besagen, wissen wir noch nicht.

Einen ersten Eindruck zu Spider-Man 2 bietet der Trailer:

Marvel's Spider-Man 2 für die PlayStation 5

Insomniac Games: Marvel's Wolverine geplant

Neben Spider-Man 2 arbeitet Insomniac Games noch an einem weiteren Titel. Marvel's Wolverine soll es werden, wobei hier noch weniger bekannt ist als zu Spider-Man 2. Auch der Teaser-Trailer, der im September veröffentlicht wurde, konnte keine Fragen beantworten. Das Spiel soll sich in einem frühen Entwicklungsstadium befinden.