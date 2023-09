PS5-Controller im Preisverfall: Amazon vertickt DualSense zum Sensationspreis

Wer gerade auf der Suche nach einem neuen PS5-Controller ist, sollte einen Blick auf das aktuelle Angebot von Amazon, MediaMarkt und Saturn werfen. Statt der sonst üblichen 70 Euro werden bei den Händlern aktuell nur knapp 50 Euro fällig – und dieses Mal ist nicht nur der weiße Controller im Angebot!

Amazon, MediaMarkt, Saturn: PS5-Controller für unter 50 Euro sichern

Bock auf einen zweiten, dritten oder vierten PS5-Controller? Amazon verkauft das offizielle PS5-Gamepad von Sony aktuell besonders günstig. Dieser kostet normalerweise knapp 70 Euro, Amazon ruft aktuell für die weiße Variante des Top-Gamepads gerade einmal 47,99 Euro auf – Versand inklusive (bei Amazon anschauen). Auch MediaMarkt und Saturn bieten den Controller vergünstigt an, wollen jedoch 49,99 Euro dafür sehen – zudem müsst ihr nochmal 2,99 Euro für den Versand berappen. Die Versandkosten könnt ihr euch jedoch sparen, wenn ihr euch den Controller nicht nach Hause schicken lasst, sondern online bestellt und das Gerät anschließend im Markt abholt.

Gut zu wissen: Bei allen Anbietern gibt es den Controller in unterschiedlichen Farben zum Schnäppchenpreis zu kaufen. Die größte Auswahl an Farben habt ihr jedoch bei MediaMarkt und Saturn.

Sony DualSense Wireless-Controller (PS5) Statt 69,99 Euro UVP: Kabelloser Original-Controller von Sony mit haptischem Feedback, dynamisch-adaptivem Trigger und integriertem Mikrofon. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.09.2023 10:20 Uhr

DualSense Wireless Controller Nova Pink [PlayStation 5] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.09.2023 09:24 Uhr

SONY DualSense Gaming Controller Midnight Black für PlayStation 5 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.09.2023 10:20 Uhr

SONY DualSense Wireless-Controller Cosmic Red für PlayStation 5 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.09.2023 09:27 Uhr

SONY DualSense Wireless-Controller Starlight Blue für PlayStation 5 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.09.2023 09:27 Uhr

SONY DualSense Wireless-Controller Purple für PlayStation 5 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.09.2023 09:28 Uhr

SONY DualSense Wireless-Controller Grey Camouflage für PlayStation 5 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.09.2023 09:28 Uhr

Für wen lohnt sich das PS5-Controller-Angebot?

Das Angebot lohnt sich für alle, die genau jetzt auf der Suche nach einem zweiten Controller für ihre PS5 sind oder ihren aktuellen Controller ersetzen möchten. Für 47,99 Euro bzw. 49,99 Euro bekommt ihr ein wirklich top-solides Gamepad, das ihr nicht nur an der PS5, sondern auch mit Smartphones oder eurem PC verbinden könnt – am PC funktionieren die adaptiven Trigger allerdings nur in einigen ausgewählten Spielen, etwa Metro: Exodus, Deathloop und Death Stranding.

Gut zu wissen: Steam will in Zukunft im Shop anzeigen, ob PC-Spiele für die Nutzung mit PS4- und PS5-Controllern optimiert sind. Mit anderen Worten: Auch für reine PC-Spieler kann sich die Investition in das PS5-Gamepad lohnen.

