Riverty Services GmbH: Inkasso für Amazon – fake oder seriös?

Hin und wieder berichten Nutzer von Mahnungen und Inkasso-Briefen von „Riverty Services GmbH“. In diesen Schreiben wird darauf hingewiesen, zum Beispiel Rechnungen für Amazon-Bestellungen nicht rechtzeitig bezahlt zu haben. Ist das seriös oder sind die „Riverty“-Briefe ein Fake und Betrugsversuch?

Immer wieder werden im Namen von Amazon gefälschte Nachrichten verschickt, die Nutzer unter Druck setzen sollen. Auch bei den „Riverty“-Schreiben sollte man genau hinschauen. Hierhinter steckt allerdings meist keine gefälschte Forderung für nicht bezahlte Amazon-Bestellungen. Stattdessen handelt es sich bei „Riverty Services GmbH“ um ein echtes Unternehmen. Die Inkasso-Schreiben können also unangenehme Folgen haben, wenn man darauf nicht reagiert.

Wie ihr bei einem Schreiben von Riverty für Amazon-Bestellungen handeln solltet, hängt davon ab, ob ihr tatsächlich etwas bei dem großen Online-Shop bestellt habt oder nicht.

Wie ihr mit dem Schreiben umgeht, hängt vom Einzelfall ab. Hierzu können wir keine Beratung liefern. Grundsätzlich solltet ihr die Zusammenhänge des Schreibens gründlich überprüfen. Schaut also nach, ob die Forderung gerechtfertigt ist und die Berechnung für Mahnbeträge ordentlich durchgeführt wurde. Habt ihr etwas bei Amazon bestellt und vergessen zu bezahlen oder konntet Rechnung aus anderen Gründen nicht begleichen, solltet ihr den Forderungen fristgerecht nachkommen. Ansonsten drohen Folgen wie ein gesperrtes Amazon-Konto oder weitere kostenpflichtige Mahnungen. Bei Zweifeln oder Unsicherheiten wendet ihr euch an einen Anwalt.

Im Namen von Amazon werden immer wieder „Phishing“-Mails verschickt, bei denen man über Links auf gefälschte Seiten des Online-Shops weitergeleitet wird. Hier versuchen Betrüger Login-Daten zu stehlen. Habt ihr eine E-Mail im Namen von „Riverty Services GmbH“ oder eine angebliche Inkasso-Drohung im Namen von Amazon erhalten, folgt keinen Links aus solchen Mails. Riverty-Forderungen gehen in der Regel per Post als Brief ein und nicht als E-Mail.