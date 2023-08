Wenn Amazon anruft: Polizei warnt vor neuer Abzock-Masche

„Hier ist Amazon. In den nächsten 24 Stunden werden von Ihrem Konto 850 Euro abgebucht“. So beginnt eine neue Anruf-Masche von Betrügern, die Amazon-Kunden am Telefon um Geld erleichtern wollen. Jetzt warnt sogar das Landeskriminalamt Niedersachsen vor den Fake-Anrufen.

LKA warnt vor falschen Amazon-Anrufen

Nach Microsoft, Europol und PayPal haben Betrüger jetzt auch mit angeblichen Anrufen von Amazon begonnen, wie das Landeskriminalamt Niedersachsen erklärt. Ziel ist es, Menschen am Telefon hinters Licht zu führen.

Bei den Fake-Anrufen wird ein automatisiertes Sprachband abgespielt. Angeblich würden in den nächsten 24 Stunden 850 Euro vom Konto abgebucht. Die Angerufenen sollen eine Taste drücken, um weitere Informationen zu erhalten. Wenn sie das machen, werden sie mit einem angeblichen Amazon-Mitarbeiter verbunden. Dieser versucht anschließend, an Bank- und Kreditkartendaten zu gelangen.

Das LKA weist darauf hin, dass Amazon seine Kunden in der Regel nicht einfach anruft – erst recht nicht, um eine Zahlung anzukündigen. Kommunikation mit dem Amazon-Kundenservice findet normalerweise per Mail statt.

Falls Kunden auf die Masche der Betrüger hereingefallen sind, sollten sie umgehend Anzeige bei der Polizei erstatten. Bei Phishing-Angriffen sollten Zugangsdaten geändert werden, idealerweise mit zusätzlicher Zwei-Faktor-Authentifizierung. Bei Zugriffen auf Onlinebanking oder gestohlene Kreditkartendaten sollte sofort die Bank benachrichtigt werden.

Diese Telefon-Betrugsmaschen solltet ihr kennen:

Amazon-Anrufe: Betrüger wählen zufällige Nummern

Das LKA geht davon aus, dass Betrüger die angerufenen Nummern zufällig auswählen oder generieren. Möglicherweise wird auch zuvor ein Kontakt per SMS hergestellt. Ein Anruf-Tool übernimmt die weitere Arbeit, bis die Kontaktierten selbst tätig werden und nach der Sprachansage eine Taste auf ihrem Handy drücken (Quelle: LKA Niedersachsen).

