Amazon bricht Versprechen: Verheißungsvolle Prime-Serie abgesetzt

Im Oktober letzten Jahres feierte eine exklusive und ziemlich vielversprechende Science-Fiction-Serie auf Amazon Prime Video Premiere. Überraschend bleibt es bei den bisher veröffentlichten 8 Episoden, obwohl Amazon bereits eine Fortsetzung und zweite Staffel versprach.

Die Fans von „Peripherie“ (im Original „The Peripheral“) sind wütend, denn Amazon bricht das Versprechen und wird die US-amerikanische Science-Fiction-Serie auf Amazon Prime Video entgegen einer vorherigen Ankündigung doch nicht fortsetzen.(Quelle: Variety).

Amazon hält Versprechen nicht: „Peripherie“ bekommt keine Fortsetzung

So kommt das Ende für die verheißungsvolle Serie recht abrupt und somit ohne jedwede Vorwarnung. Eigentlich bestellte Amazon im Februar 2023 eine zweite Staffel von „Peripherie“, doch diese Zusage wurde jetzt kurzerhand zurückgenommen und die Serie eingestellt. Eine offizielle Begründung gibt es nicht, doch aus Insiderkreisen ist zu hören, dass wohl die Umstände des noch immer laufenden Autoren- und Schauspielerstreiks in Hollywood der Serie das Genick gebrochen hat.

Dies ist sehr bedauerlich, versprach „Peripherie“ doch spannende und intelligente TV-Unterhaltung (bei Amazon Prime Video ansehen). Mit an Bord war immerhin das Produzenten-Duo Lisa Joy und Jonathan Nolan, die einst auch für „Westworld“ verantwortlich zeichneten. Auch diese Serie startete einst furios, geriet zuletzt aber ins Abseits und wurde eingestellt. Zumindest brachte es „Westworld“ immer noch auf ganze 4 Staffeln. So viel Glück war „Peripherie“ nicht vergönnt.

Der Trailer zur nun eingestellten Serie:

Peripherie Staffel 1 | Offizieller Trailer (Warner Bros./Amazon Studios)

Damit muss sich nun auch die Hauptdarstellerin Chloë Grace Moretz eine neue Beschäftigung suchen. Die kam einst mit „Kick-Ass“ vor 13 Jahren ganz groß raus. In „Peripherie“ spielte Moretz Flynne Fisher, eine talentierten Gamerin, die reist per Headset in die Zukunft. Dort findet sie sich in einem Avatar, einem sogenannten „Peripheral“ wieder.

Einziger Ausweg: Fans müssen jetzt zum Buch greifen

Wer nun wissen möchte, wie es weiter geht, dem bleibt nichts anderes übrig, als die Bücher von William Gibson zu lesen. „Peripherie“ basiert nämlich auf der als Jackpot-Trilogie benannten Buchreihe. Zwei der Bücher sind bereits erschienen, der dritte finale Teil steht bisher noch aus:

Die Serie selbst konnte Kritiker und Zuschauer durchaus überzeugen. Eine solide IMDb-Bewertung von 7,6 sah vielversprechend aus. Mit 79 Prozent Zustimmung der Profi-Kritiker bei Rotten Tomatoes und einem Zuschauervotum von gar 86 Prozent stand einer Fortsetzung auch diesbezüglich nichts im Weg. Geholfen hat es am Ende nichts und Prime-Kunden gehen jetzt leer aus.

