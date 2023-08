Prime-Kunden müssen handeln: Amazon haut erfolgreichen Kinofilm raus

Wer Prime-Kunde ist, kann jetzt noch für kurze Zeit einen der erfolgreichsten Kinofilme des Jahres 2018 kostenlos sehen. Doch schon bald fliegt die Filmkomödie aus deutschen Landen bei Amazon Prime Video raus.

Ihr habt Amazon Prime? Dann könnt ihr gegenwärtig noch für begrenzte Zeit die deutsche Filmkomödie „Der Vorname“ aus dem Jahr 2018 kostenlos ansehen. Der Film war im besagten Jahr mit rund 1,2 Millionen verkaufter Tickets hierzulande immerhin der fünfterfolgreichste deutsche Kinofilm (bei Amazon Prime Video sehen).

Prime-Kunden dürfen nicht mehr warten: Amazon schmeißt „Der Vorname“ raus

Aktuell findet sich „Der Vorname“ in der Liste „In weniger als 30 Tagen nicht mehr in Prime enthalten“ bei Amazon. Einen genauen Termin für den Rausschmiss nennt Amazon noch nicht, doch spätestens Mitte September dürfte der Film dann innerhalb der Flatrate nicht mehr verfügbar sein. Entsprechend schnell handeln müssen Prime-Kunden, wenn sie ihn bis dahin noch gratis sehen möchten.

Die Komödie des bekannten deutschen Regisseurs Sönke Wortmann ist mit Christoph Maria Herbst, Florian David Fitz, Caroline Peters, Justus von Dohnányi und auch Iris Berben hochkarätig besetzt. Zum Inhalt wollen wir nicht zu viel verraten, schließlich wollen wir die Überraschung nicht verderben. Nur so viel: Ein nettes Abendessen gerät relativ schnell außer Kontrolle und alles nur wegen eines ganz bestimmten Vornamens.

Vorsicht, der Trailer verrät den speziellen Vornamen bereits:

Der Vorname - Trailer Deutsch

So richtig originär ist die deutsche Komödie allerdings nicht, handelt es sich doch um ein Remake eines französischen Filmes mit selbem Titel aus dem Jahr 2012. Der basiert wiederum auf einem zwei Jahre älteren Theaterstück. Das französische Original ist leider nicht bei Amazon Prime Video innerhalb der Flatrate verfügbar, kann jedoch bei Amazon direkt geliehen werden (bei Amazon ansehen).

Kopie nicht schlechter als das Original

Mit einer IMDb-Bewertung von 7,0 Punkten ist die deutsche „Kopie“ übrigens nicht wirklich schlechter als das französische Original (7,3 Punkte). Insofern durchaus sehenswert.

Wer von den Protagonisten danach noch nicht genug hat, der gönnt sich die Fortsetzung mit dem wenig originellen Titel „Der Nachname“. Der Film kam im Oktober 2022 in die Kinos und knüpft an den ersten Film an. Im Gegensatz zu dem kam der mit einer IMDb-Bewertung von 6,2 Punkten etwas weniger gut beim Publikum an. Die Fortsetzung ist leider noch nicht bei Amazon Prime Video verfügbar, auch Prime-Mitglieder müssen den Film also für einen separaten Obolus leihen (bei Amazon ansehen).