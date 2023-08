Beliebter Shooter legte vor 14 Jahren Bruchlandung hin – kündigt Comeback an

Die Delta-Force-Reihe hatte bei NovaLogic und THQ Nordic ein paar gute Jahre, doch das letzte Spiel aus dem Jahr 2009 war eine ziemliche Bruchlandung. Publisher Tencent möchte mit dem Studio hinter Call of Duty: Mobile nun einen Neustart wagen.

Delta Force: Shooter-Comeback bei einem CoD-Studio

Um die Jahrtausendwende rum, gab es ein paar echt gute Spiele der Delta-Force-Reihe. Mit Delta Force: Xtreme 2 legten NovaLogic und THQ Nordic aber eine ziemliche Bruchlandung hin. Das Spiel war alles andere als gut und das Ende der Reihe. Inzwischen möchte Tencent die Reihe wiederbeleben und sich dafür den Entwickler TiMi Studio Group ausgesucht, die auch für Call of Duty: Mobile verantwortlich sind.

Das neue Spiel wird am 22. August bei der Opening Night Live auf der gamescom vorgestellt. Hier seht ihr den ersten Teaser-Trailer:

Delta Force: Hawk Ops | Official Teaser Trailer

Black-Hawk-Down-Story und Battlefield-Multiplayer

In einem Interview mit IGN erzählte Producer Shadow Guo, dass sich die geplante Singplayer-Kampagne an der Geschichte des bekannten Films Black Hawk Down von Ridley Scott aus dem Jahr 2001 anlehnen wird. Für den Multiplayer sind große Schlachtfelder für mehr 32 Spieler geplant, der Shooter orientiert sich also in Richtung Battlefield. Gekämpft wird an Land, im Wasser und in der Luft und auch große Anzahl an Fahrzeugen, Booten und Fluggeräten sollen den Spielern zur Verfügung stehen.

Laut Guo will sein Team einen realistischen Militär-Shooter entwickeln, der ein Reboot der Delta-Force-Reihe werden soll. Die authentische Darstellung der Spezialkräfte soll ein wichtiges Thema des neuen Spieles werden. (Quelle: IGN).

Das nächste Call of Duty steht bereits in den Startlöchern:

Tencent hat sich einen eher schwierigen Zeitpunkt für die Ankündigung ausgesucht, denn die Marketing-Kampagne für das nächste Call of Duty gerät so langsam ins Rollen. Der Release des Delta-Force Reboots dürfte allerdings noch ein wenig dauern. Eventuell gibt es bei der Opening Night Live auf der gamescom nähere Infos. Das Event könnt ihr am 22. August 2023 ab 20:00 Uhr deutscher Zeit im Livestream anschauen.