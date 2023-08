Netflix zeigt erste Bilder von Ruffy und co. als Kinder – Und One-Piece-Fans sind erleichtert

Anime Facts

Für die Charaktere von One Piece war ihre Kindheit sehr prägend. Darum wird die Vergangenheit der einzelnen Strohhüte auch in der Live-Action-Adaption auf Netflix einen wichtigen Platz einnehmen. Jetzt sind die ersten Bilder öffentlich, in denen ihr Ruffy und co als Kinder bestaunen könnt.

Die One-Piece-Charaktere als Kinder?

Am 31. August ist es soweit: One Piece wird als Realverfilmung auf Netflix starten. Darum kommen inzwischen immer mehr Informationen ans Licht, die die Fans anheizen sollen. Nun wurden auch erste Bilder von Ruffy, Zorro, Nami, Lysop und Sanji gezeigt. Der Twitter-Account von newworldartur zeigt die Bilder neben ihren Anime-Pendants.

Die Meinungen in den Kommentaren sind weitläufig, aber zu großem Teil fallen sie sehr positiv aus. Selbst größte Kritiker lassen sich inzwischen für die Live-Action-Version begeistern. Die größte ernsthafte Kritik der Kommentierenden bezieht sich auf Details wie die Frisuren oder Kleidung. Abseits davon zeigt sich auch in den Kommentaren eine Atmosphäre freudiger Erwartung. Die Fans sind zuversichtlich, dass One Piece den Teufelskreis der schlechten Netflix-Adaptionen durchbrechen wird.

Dass die Kinder den Charme ihrer Vorlage ausstrahlen, ist sehr wichtig für die Serie. Kenner wissen, dass die Hintergrundgeschichten der Charaktere eine zentrale Rolle in der Story von One Piece spielt. So zentral, dass Schöpfer Eiichiro Oda darauf bestand, dass an diesen Geschichten kein einziges Detail verändert werden darf. Die Vergangenheit der Strohhut-Crew hatte einen großen Einfluss auf ihren Charakter und wie Ruffy sie für sich gewinnt.

Kids-Versionen der Strohhüte – Realität vs. Anime

Der zukünftige König der Piraten Ruffy hatte schon früh große Ambitionen:

Anders als seine Anime-Version hat Ruffy als Kind eine etwas lockigere Mähne auf seinem Kopf. Ob er zu diesem Zeitpunkt schon seine Gummikräfte hat, ist nicht erkennbar. Es ist aber wahrscheinlich, denn zumindest trägt er schon die Narbe, die er sich selbst zugefügt hat, um seine Entschlossenheit zu beweisen.

Sein erstes Crewmitglied, der grünschöpfige Schwertkämpfer Lorenor Zorro hat sein Leben seiner Kriegskunst gewidmet:

Sein ikonisches drittes Schwert trägt Zorro in diesem Bild noch nicht. Es zeigt ihn also noch während seines Trainings und bevor ein dramatisches Erlebnis in ihm den Wunsch weckt, der stärkste Schwertkämpfer der Welt zu werden. Erst dann beginnt er, sich den Drei-Schwerter-Stil anzueignen.

Die diebische Elster und angehende Navigatorin Nami stößt ebenfalls zur Crew hinzu:

Hier ist fast kein Unterschied zu erkennen: Von der Haarfarbe über die Kleidung bis hin zur Ausstrahlung ist das Nami. Ihr Gesichtsausdruck lässt vermuten, dass sie gerade von Bellemere zurechtgewiesen wird, weil sie wieder etwas gestohlen hat. Es kann aber auch der Moment sein, als sie sich für ihr Dorf einsetzt.

Die Lügennase Lysop muss ein paar Änderungen über sich ergehen lassen:

Für die Realverfilmung muss Lysop auf seine lange Nase verzichten. Das wird ihn aber wahrscheinlich nicht davon abhalten, weiter die größten und spannendsten Lügengeschichten aufzutischen, um seine Freunde zu unterhalten und sich selbst aus der Bredouille zu reden.

Zu guter Letzt zeigt sich noch der trittfeste Koch Sanji:

Man sieht ihm sofort den neugierigen Rotzbengel an, der auch Sanji in seiner Jugend und Ausbildung bei Rotfuß Jeff war. Die Kochkleidung und das Messer lassen vermuten, dass er Jeff gerade begegnet oder zumindest kurz davor ist. In jedem Fall ist er hier noch lange nicht so kampfversiert, wie als er Ruffy und seinen Freunden begegnet.

Wie viel wir von Sanjis Geschichte erfahren werden, ist allerdings noch nicht bekannt, denn im Gegensatz zu den anderen Strohhüten wird ein Großteil seines Lebens erst im späteren Verlauf des Anime offenbar. Ob die Serie diese Geschichte vorwegnehmen muss, weil sonst der junge Sanji-Schauspieler zu wird?

Bonus-Einblick in Namis Vergangenheit

Neben den Kinder-Bildern der Strohhüte haben wir auch einen ersten Blick auf Namis Ziehmutter Bellemere werfen können:

Die toughe Rabaukin ist gut an ihrem rosa Haar und dem grün karierten Hemd erkennbar. Ihre eigene Lebensgeschichte hat einen großen Einfluss auf Namis Charakter und Ambitionen. Wir können gespannt sein, wie viel von Bellemeres Leben in der Real-Serie beleuchtet wird. Vielleicht sehen wir sogar eine kindliche Version von ihr? Am 31. August wissen wir mehr.

Wie gut kennst du One Piece?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.