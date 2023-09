One Piece: Anspielungen und Easter Eggs der Realverfilmung auf Netflix

Die Realverfilmung des weltberühmten Anime One Piece hat einige Änderungen vorgenommen, um die Reise der Strohhüte in die reale Welt zu bringen. Dabei ließen es sich die Macher der Serie jedoch nicht nehmen, die Folgen mit Anspielungen und Easter Eggs für die Fans zu füllen. In diesem Artikel findet ihr die Anspielungen und Easter Eggs, die uns jetzt schon Freude auf die nächste Staffel machen.

Hinweis: Wir erweitern diese Liste kontinuierlich, wenn Fans neue Anspielungen entdecken.

Wie viele Easter Eggs gibt es in der Realverfilmung von One Piece?

Die Realverfilmung auf Netflix hat Fans auf der ganzen Welt begeistert. Vor allem Freunde des Mangas und Animes kamen auf ihre Kosten, denn die acht Folgen waren gespickt mit Easter Eggs, Anspielungen und Hinweisen auf die kommenden Abenteuer der Strohhüte. Dabei sind jetzt bereits über 30 Anspielungen entdeckt worden. Wir zeigen euch im Folgenden alle bisher bekannten Easter Eggs und in welcher Folge sie auftauchen:

Alle Easter Eggs in Folge 1: „Das Abenteuer beginnt“

Bereits die erste Folge lässt vermuten, dass die Serie sich nicht mit Anspielungen zurückhält:

Piraten am Schafott: Schon bei der Hinrichtung von Gold Roger können wir einen Blick auf manche Piraten werfen: Mihawk Falkenauge, der rote Shanks, Buggy, Crocodile und sogar ein Junge, der an Cavendish oder Smoker erinnert, sind hier anwesend.

Schon bei der Hinrichtung von Gold Roger können wir einen Blick auf manche Piraten werfen: Mihawk Falkenauge, der rote Shanks, Buggy, Crocodile und sogar ein Junge, der an Cavendish oder Smoker erinnert, sind hier anwesend. Zoros Kampf gegen Mr. 7: Dieser Kampf wird im Anime und Manga nur erwähnt, als Zoro auf Mr. 1 trifft. Interessanterweise sagt er Mr. 7, dass er wenn dann genau diesen Rang einnehmen wollen würde.

Dieser Kampf wird im Anime und Manga nur erwähnt, als Zoro auf Mr. 1 trifft. Interessanterweise sagt er Mr. 7, dass er wenn dann genau diesen Rang einnehmen wollen würde. Binks Sake: Das aus dem Anime berühmte Piratenlied ist zu hören, als Shanks und seine Crew beim jungen Ruffy an Land gehen. Bis wir es in der Serie hören werden, wird wohl noch eine Weile dauern, da der zugehörige Charakter Brook noch eine Weile der Strohhutbande fernbleiben wird.

Das aus dem Anime berühmte Piratenlied ist zu hören, als Shanks und seine Crew beim jungen Ruffy an Land gehen. Bis wir es in der Serie hören werden, wird wohl noch eine Weile dauern, da der zugehörige Charakter Brook noch eine Weile der Strohhutbande fernbleiben wird. Von einem Vogel tragen lassen: Als Corby und Ruffy überlegen, wie sie in Morgans Basis einbrechen können, schlägt Ruffy einen Vogel vor. Auch wenn sie diese Idee nicht umsetzen – In der Vorlage passiert genau das, nachdem Ruffy und Zoro Morgans Basis verlassen. Ruffy wird von einem Vogel entführt und in Buggys Basis geschleppt.

Als Corby und Ruffy überlegen, wie sie in Morgans Basis einbrechen können, schlägt Ruffy einen Vogel vor. Auch wenn sie diese Idee nicht umsetzen – In der Vorlage passiert genau das, nachdem Ruffy und Zoro Morgans Basis verlassen. Ruffy wird von einem Vogel entführt und in Buggys Basis geschleppt. Steckbriefe: Diese Anspielung wird keinem Fan entgangen sein. Neben später auftretenden Piraten wie Buggy und Alvida sehen Ruffy und Corby an dieser Wand auch Steckbriefe von Piraten, die erst spät oder vielleicht sogar gar keinen Auftritt haben werden: Bellamy wird erst bei der Geschichte um die Himmelsinsel seinen Auftritt haben. Foxy der Silberfuchs könnte den Strohhüten gar nicht begegnen, da sein Davy Back Fight wenig Einfluss auf die Gesamtgeschichte hat. Der Piratenprinz Cavendish wird erst in Dress Rosa in Erscheinung treten, auch wenn wir im Intro der Folge wohl schon einen Blick auf sein kindliches Ich werfen konnten. Und Jango hätte eigentlich mit Käpt’n Black in Erscheinung treten sollen.

Diese Anspielung wird keinem Fan entgangen sein. Neben später auftretenden Piraten wie Buggy und Alvida sehen Ruffy und Corby an dieser Wand auch Steckbriefe von Piraten, die erst spät oder vielleicht sogar gar keinen Auftritt haben werden: Bellamy wird erst bei der Geschichte um die Himmelsinsel seinen Auftritt haben. Foxy der Silberfuchs könnte den Strohhüten gar nicht begegnen, da sein Davy Back Fight wenig Einfluss auf die Gesamtgeschichte hat. Der Piratenprinz Cavendish wird erst in Dress Rosa in Erscheinung treten, auch wenn wir im Intro der Folge wohl schon einen Blick auf sein kindliches Ich werfen konnten. Und Jango hätte eigentlich mit Käpt’n Black in Erscheinung treten sollen. Mikas Reisbällchen: Während Mika Zoro im Original ihre Reisbällchen-Kreation erst im Hof überreicht, kommt er hier schon eher auf die Kosten. Die Macher wollten es sich wohl nicht nehmen lassen, den Streit zwischen Helmeppo und Zoro an diesen Bällchen aufzuhängen.

Während Mika Zoro im Original ihre Reisbällchen-Kreation erst im Hof überreicht, kommt er hier schon eher auf die Kosten. Die Macher wollten es sich wohl nicht nehmen lassen, den Streit zwischen Helmeppo und Zoro an diesen Bällchen aufzuhängen. Zoro will schlafen: Als er zustimmt, sich im Hof aufhängen zu lassen, sagt Zoro, so könne er „endlich Schlaf nachholen“. Dabei macht er im Anime und Manga fast nichts anderes als schlafen, wenn er nicht gerade kämpft.

Als er zustimmt, sich im Hof aufhängen zu lassen, sagt Zoro, so könne er „endlich Schlaf nachholen“. Dabei macht er im Anime und Manga fast nichts anderes als schlafen, wenn er nicht gerade kämpft. Morgans Safe: Ja, das Symbol auf diesem Safe ist die Flagge der Weltregierung.

Ja, das Symbol auf diesem Safe ist die Flagge der Weltregierung. Morgan hat Käpt'n Black „gefangen“: Warum er trotzdem noch auf freiem Fuß ist, erklärt die Vorlage: Morgan wurde von Jango hypnotisiert und hat den falschen Black gefangen. Der ikonische Eisenkiefer ist übrigens auch Black zuzuschreiben.

Warum er trotzdem noch auf freiem Fuß ist, erklärt die Vorlage: Morgan wurde von Jango hypnotisiert und hat den falschen Black gefangen. Der ikonische Eisenkiefer ist übrigens auch Black zuzuschreiben. Zoros Stärke: Der Safe nicht das Einzige bleiben, was Zoro alleine mit sich rumträgt.

Der Safe nicht das Einzige bleiben, was Zoro alleine mit sich rumträgt. Helmeppos neue alte Frisur: Der Haarschnitt, den Zoro Helmeppo verpasst, erinnert mehr an den originalen Helmeppo als die langen Haare. Wobei er diese langen Haare später wiederbekommen wird.

Den berühmten Song „Bink’s Brew“ könnt ihr auch auf YouTube hören:

Alle Easter Eggs in Folge 2: „Der Mann mit dem Strohhut“

In Folge 2 sind schon weniger Anspielungen versteckt:

Bürgermeister Pudel: Der Bürgermeister von Orange zeigt sich auch in der Realverfilmung.

Der Bürgermeister von Orange zeigt sich auch in der Realverfilmung. Das Königreich Goa: Kabaji erwähnt, dass Zoro seinen Bruder in Goa getötet hat. In der Vorlage kennen sich die beiden eigentlich nicht. Aber diese Erwähnung von Ruffys Heimat wird nicht die einzige bleiben.

Kabaji erwähnt, dass Zoro seinen Bruder in Goa getötet hat. In der Vorlage kennen sich die beiden eigentlich nicht. Aber diese Erwähnung von Ruffys Heimat wird nicht die einzige bleiben. Shushu: Die rührende Geschichte des Hunds Shushu, der den Laden seines toten Herrchens bewacht, blieb uns in der Realverfilmung leider verwehrt. Aber wir durften ihn immerhin kurz sehen, als die Bewohner von Orange beginnen, ihre Stadt wieder aufzubauen.

Alle Easter Eggs in Folge 3: „Lügen, nichts als Lügen“

Auch die dritte Folge zeigt ein paar Easter Eggs:

Die Flying Lamb spricht: Auch wenn es hier nur Lysop ist, wissen Fans genau, dass die Flying Lamb auch mal eine Stimme haben wird. Auch wenn das noch eine Weile dauern wird.

Auch wenn es hier nur Lysop ist, wissen Fans genau, dass die Flying Lamb auch mal eine Stimme haben wird. Auch wenn das noch eine Weile dauern wird. Der riesige Goldfisch: Lysops Geschichte für Kaya erzählt er auch in der Vorlage, nicht wissend dass so ein Goldfisch wirklich auf der Insel Little Garden existiert. Ob wir ihn in der zweiten Staffel zu Gesicht bekommen werden?

Lysops Geschichte für Kaya erzählt er auch in der Vorlage, nicht wissend dass so ein Goldfisch wirklich auf der Insel Little Garden existiert. Ob wir ihn in der zweiten Staffel zu Gesicht bekommen werden? Funky Bar: Diese Bar, in der Zoro Käpt’n Black begegnet sein will, ziert das Cover von Ausgabe 135 des Mangas und gehört auf die Insel Mirror Ball Island.

Diese Bar, in der Zoro Käpt’n Black begegnet sein will, ziert das Cover von Ausgabe 135 des Mangas und gehört auf die Insel Mirror Ball Island. Zoros Orientierungssinn: Fans werden es sofort erkannt haben: Dass Zoro sich in Kayas Anwesen verläuft, wird nicht das letzte Mal gewesen sein.

Alle Easter Eggs in Folge 4: „Die Piraten kommen“

Die vierte Folge zeigt folgende Hinweise auf die Vorlage:

Käpt'n Blacks Crew: Auch wenn Jango fehlt, können wir doch Siam und Flecki aus Blacks Crew als Bedienstete in Aktion erleben.

Auch wenn Jango fehlt, können wir doch Siam und Flecki aus Blacks Crew als Bedienstete in Aktion erleben. We Are!: Das erste Opening des Anime findet sich auch im Soundtrack wieder. Nachdem sich die Strohhüte von Kaya verabschiedet haben und ablegen, ist das Thema im Hintergrund zu hören.

Alle Easter Eggs in Folge 5: „Willkommen im Baratie!“

Das Baratie serviert ebenfalls einige Easter Eggs:

Elefanten-Thunfisch: Sanji erwähnt diesen Fisch hier nur, aber vielleicht wird er ihn in Logue Town sogar zu Gesicht bekommen.

Sanji erwähnt diesen Fisch hier nur, aber vielleicht wird er ihn in Logue Town sogar zu Gesicht bekommen. Don Krieg: Der Pirat wird dieses Mal direkt von Mihawk hingerichtet, anstatt Ruffy diesen Kampf zu überlassen.

Der Pirat wird dieses Mal direkt von Mihawk hingerichtet, anstatt Ruffy diesen Kampf zu überlassen. Mihawks Nickerchen: Der Kampf gegen Don Krieg kam laut Mihawk zustande, weil sein Nickerchen gestört wurde. In der Vorlage tippt Jeff ebenfalls diese Vermutung zum Besten. Die Schwertkämpfer in One Piece schlafen nunmal gerne.

Der Kampf gegen Don Krieg kam laut Mihawk zustande, weil sein Nickerchen gestört wurde. In der Vorlage tippt Jeff ebenfalls diese Vermutung zum Besten. Die Schwertkämpfer in One Piece schlafen nunmal gerne. Don Kriegs erster Maat: Wie auch im Original bekommt der erste Maat von Sanji Essen serviert, wodurch dieser Ruffys Sympathie gewinnt.

Wie auch im Original bekommt der erste Maat von Sanji Essen serviert, wodurch dieser Ruffys Sympathie gewinnt. Küchenjunge Ruffy: Auch in der Realverfilmung muss Ruffy seine Rechnung durch Tellerspülen begleichen. Auch wenn dieses Mal weniger Teller zu Bruch gehen.

Alle Easter Eggs in Folge 6: „Der Koch und der Matrose“

In der Folge um Sanjis Geschichte finden sich diese Anspielungen:

Noland der Lügner: Nami liest dem ohnmächtigen (oder schlafenden) Zoro die Geschichte von Noland dem Lügner vor, der die goldene Stadt gefunden hat. Diese Geschichte wird zum Skypia-Arc noch einmal wichtig werden.

Nami liest dem ohnmächtigen (oder schlafenden) Zoro die Geschichte von Noland dem Lügner vor, der die goldene Stadt gefunden hat. Diese Geschichte wird zum Skypia-Arc noch einmal wichtig werden. Wer ist Arlong?: Diese Frage stellt Ruffy auch im Original, als er den Arlong Park stürmt.

Diese Frage stellt Ruffy auch im Original, als er den Arlong Park stürmt. Namis „Verrat“: Nami nutzt Arlongs Vertrauen, um Ruffy das Leben zu retten. Ähnlich macht sie es auch im Original, wo sie Lysop scheinbar tötet und ins Wasser schubst.

Nami nutzt Arlongs Vertrauen, um Ruffy das Leben zu retten. Ähnlich macht sie es auch im Original, wo sie Lysop scheinbar tötet und ins Wasser schubst. Sanji rettet Ruffy: Auch wenn es dieses Mal Arlong ist, der Ruffy ins Wasser stößt und nicht Don Krieg – Sanji springt ihm hinterher.

Alle Easter Eggs in Folge 7: „Das Mädchen mit dem Sägefisch-Tattoo“

Die siebte Folge deutet auf einige Dinge hin, die noch kommen werden:

Goa die Zweite: Arlong erwähnt erneut das Goa-Königreich, als er Namis Kartografie-Künste lobt.

Arlong erwähnt erneut das Goa-Königreich, als er Namis Kartografie-Künste lobt. Die Windmühle: In Rückblenden sehen wir Genzo mit der ikonischen Windmühle auf dem Hut. Leider hat er sie in der Gegenwart nicht mehr auf dem Kopf.

In Rückblenden sehen wir Genzo mit der ikonischen Windmühle auf dem Hut. Leider hat er sie in der Gegenwart nicht mehr auf dem Kopf. Jinbei: Im Gespräch mit Offizier Ratte erwähnt Arlong seinen früheren Käpt’n und jetzigen Samurai der Meere Jinbei.

Im Gespräch mit Offizier Ratte erwähnt Arlong seinen früheren Käpt’n und jetzigen Samurai der Meere Jinbei. Jaya: Jeff erwähnt gegenüber Garp, er habe das letzte Wildschwein dort gefangen. Diese Insel wird wie Noland der Lügner erst zum Skypia-Arc in Erscheinung treten.

Alle Easter Eggs in Folge 8: „Wanted!“

Nach dem Sieg über Arlong können wir auch einige Easter Eggs entdecken:

Ruffys Steckbrief macht die Runde: Die Begeisterung über seinen Erfolg erreicht nicht nur sein Heimatdorf, sondern bringt auch Shanks und Mihawk sowie Alvida und Buggy zusammen.

Die Begeisterung über seinen Erfolg erreicht nicht nur sein Heimatdorf, sondern bringt auch Shanks und Mihawk sowie Alvida und Buggy zusammen. Ein unbekannter Steckbrief: Hinter Alvida ist ein weiterer Steckbrief, dessen Identität allerdings noch nicht bekannt ist. Es könnte sich um den inzwischen besiegten Don Krieg handeln.

Hinter Alvida ist ein weiterer Steckbrief, dessen Identität allerdings noch nicht bekannt ist. Es könnte sich um den inzwischen besiegten Don Krieg handeln. Die Revolutionsarmee: Neben Ruffys Steckbrief steht eine kleine Meldung, dass die Armee Vira übernommen hat.

Alle Easter Eggs der Credits von Staffel 1

Auf der Karte am Ende jeder Folge sind ebenfalls einige Anspielungen versteckt: