Crocodiles Geheimnis gelüftet? One Piece Realverfilmung bestätigt langjährige Fantheorie

Sir Crocodile ist als Ruffys erster großer Gegenspieler eine zentrale Figur von One Piece. Doch der Sandmann trägt ein Geheimnis mit sich herum, das bis heute nicht offenbart wurde. Die Realverfilmung auf Netflix gibt nun Hinweise, dass eine weit verbreitete Fantheorie tatsächlich wahr sein könnte.

Spoiler-Warnung: In diesem Artikel werden Handlungsstränge thematisiert, die über die Netflix-Serie hinausgehen. Wenn ihr nicht auf dem Stand der 443. Episode des Anime seid, solltet ihr nicht weiterlesen.

Was ist Sir Crocodiles Geheimnis in One Piece?

Der Anführer der Baroque-Firma und ehemalige Samurai der Meere hat einiges in seiner mysteriösen Vergangenheit zu verbergen. Da in One Piece die Vergangenheit oft eine Rolle in der Motivation der Charaktere spielt, ist es umso mysteriöser, dass über seine Vergangenheit kaum etwas bekannt ist. Hinzu kommt, dass Ivankov ihm in Impel Down vorhält, sein Geheimnis zu kennen. Ein Geheimnis, das so stark ist, dass Crocodile lieber mit seinem Gegner Ruffy zusammenarbeitet, als dass dieses Geheimnis veröffentlicht wird.

Aufgrund der Kräfte von Ivankovs Hormon-Frucht, mit der er unter anderem auch das biologische Geschlecht anpassen kann, gingen Fans davon aus, dass Crocodile nicht immer männlich war. Vielmehr hat er sich durch Ivankov zu einem Mann machen lassen. Die Gründe für diese Umwandlung sind noch ungeklärt. Dass Crocodile ausgerechnet auf dem Cover der Ausgabe „Das Geheimnis einer Frau“ zu sehen war, unterstütz diese Theorie. Der folgende Twitter-Thread enthält eine ausführliche Erklärung:

Doch mehrere Hinweise darauf sind auch in und um die Realverfilmung auf Netflix zu finden.

Bestätigung in der Realverfilmung auf Netflix

Während der Schafott-Szene in der ersten Folge sind bereits einige der aufstrebenden Piraten zu sehen: Mihawk Falkenauge, der rote Shanks, Buggy und einen Jungen, der einem sehr jungen Cavendish entsprechen könnte. Doch nahe Shanks steht noch eine andere Person, die vor ihm von der Kamera erfasst wird. Diese Frau ist allerdings auffällig unbekannt bei den Fans, was bei einer Serie wie One Piece mit ihren sehr eindeutigen Charakterdesigns doch eher ungewöhnlich scheint. Ein Vergleich mit Crocodiles Position während der Hinrichtung von Gold Roger unterstützt ebenfalls, dass es sich bei dieser unbekannten Frau um Crocodile handelt:

Ein weiterer Hinweis kommt von Ruffy-Schauspieler Iñaki Godoy, der in einem Interview zu den 50 meistgegoogleten Fragen zu One Piece bei der Aufzählung der Samurai der Meere kurz davor war, mehr zu Crocodile zu sagen. Nami-Schauspielerin Emily Rudd verpasste ihm daraufhin direkt einen Dämpfer:

Könnte Iñaki damit Staffel 2 gespoilert und die Theorie bestätigt haben? Auf jeden Fall können wir damit rechnen, bald mehr zu erfahren.

