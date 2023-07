Damit hat wohl niemand gerechnet! Die Macher von Attack on Titan und DC produzieren gemeinsam einen Anime. In diesem landen Joker, Harley und andere Batman-Schurken in einer klassischen Fantasy-Welt. Der erste Trailer kommt bei Fans großartig an.

So habt ihr Joker und Harley noch nie gesehen

Eine neue Kollaboration sorgt aktuell für reichlich Furore in der Anime- und Comic-Welt. Wit Studio, die sich mit den ersten Staffeln von Attack on Titan einen Namen gemacht haben, produzieren in Zusammenarbeit mit DC Comics einen ganz besonderen Isekai. Gemeint ist damit ein Anime bei dem Figuren aus unserer Realität in einer klassischen Fantasy-Welt mit Drachen und anderen Fabelwesen landen.

Der besondere Clou: Anstatt Batman oder Superman, verschlägt es das gefürchtete Suicide Squad rund um Joker, Harley Quinn und andere Schurken in die bunte Fantasy-Welt. Da ist Chaos vorprogrammiert, wie auch der erste Trailer zu Suicide Squad Isekai zeigt:

Suicide Squad Iskekai | Announcement | DC

Für die Story des ungewöhnlichen Crossovers ist übrigens Tappei Nagatsuki verantwortlich. Anime-Fans kennen den Autor vor allem für den beliebten Anime Re:Zero − Starting Life in Another World. Die neuen Designs gehen indessen auf das Konto von Akira Amano, den Mangaka von Hitman Reborn.

Hier könnt ihr euch die neuen Charakterdesign im Detail ansehen:

Neuer Anime ist schon jetzt ein Fanliebling

Auf Twitter und anderen sozialen Medien sind die neuen Designs und vor allem der erste Trailer direkt viral gegangen. So wurde der erste Trailer innerhalb weniger Stunden mehr als 1,2 Millionen Mal auf YouTube aufgerufen.

Und die Resonanz der Anime- und Comic-Community ist überwältigend positiv. Die Fans lieben die Kollaboration und feiern vor allem die verrückte Idee, die legendären Figuren in ein typisches Anime-Szenario zu werfen.

Das offizielle Promo-Poster zum neuen Anime:

Einziger Wermutstropfen: Suicide Squad Isekai hat noch kein Veröffentlichungsdatum. Darüber hinaus steht auch noch nicht fest, bei welchem Streaming-Anbieter der Anime erscheinen wird. Crunchyroll scheint aber die wahrscheinlichste Wahl zu sein.