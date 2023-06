Zwei Jahre nach der letzten Folge feiert der beliebe Anime Black Clover seine Rückkehr auf Netflix. In dem Film Black Clover: Sword of the Wizard King müssen Asta und seine Freunde die magische Welt vor einer neuen Bedrohung retten.

Anime-Hit Black Clover ist endlich zurück

Anime-Fans haben sich den 16. Juni 2023 vermutlich schon fett im Kalender markiert, an dem Tag erscheint nämlich der Kinofilm Black Clover: Sword of the Wizard King auf Netflix. Fans können sich nach zwei Jahren Abstinenz also auf ein Widersehen mit Asta, Yuno und Noelle freuen.

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer zu Black Clover: Sword of the Wizard King ansehen:

Black Clover: Sword of the Wizard King | Official Trailer | Netflix

In dem rund zweistündigen Kinofilm bekämpfen Asta und die Mitglieder des Schwarzen Stiers einen ehemaligen König der Magier, der die Welt für immer verändern will. Besonders praktisch: Netflix bietet den Film direkt zum Release auch mit deutscher Synchronisation an. Untertitel-Allergiker können also aufatmen.

Black Clover: Vom Underdog zum Fanliebling

Black Clover hat eine interessante Entwicklung durchgemacht. Als der Anime 2017 gestartet ist, wurde das Werk noch als billige Fairy-Tail-Kopie verschrien und Held Asta galt als besonders nervig und anstrengend. Im Verlauf von 4 Jahren und 170 Folgen hat sich der Shonen aber eine große Fanbase aufgebaut, die es gar nicht mehr abwarten kann, dass die Serie fortgesetzt wird.

So hält der Anime auf der beliebten Review-Seite MyAnimeList einen ausgezeichneten User-Score von 81 Prozent. Damit schneidet Black Clover auf der Plattform sogar besser ab als zum Beispiel Fairy Tail, Bleach oder der Klassiker Dragon Ball.

Die 170 Folgen von Black Clover könnt ihr euch übrigens legal auf dem Streaming-Anbieter Crunchyroll anschauen.

Falls ihr noch mehr Anime auf Netflix schauen wollt, dann solltet ihr unbedingt diese Bilderstrecke abchecken:

