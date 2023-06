One Piece zählt zu den weltweit erfolgreichsten Manga- und Anime-Reihen und Netflix strebt an, an diesen Erfolg anzuknüpfen. Die Reaktionen auf den neuesten Trailer deuten darauf hin, dass der Streaming-Riese damit sogar auf dem richtigen Weg ist.

One Piece bei Netflix: Fans bisher zufrieden

Nach der Ankündigung einer Real-Adaption waren nicht alle Fans begeistert. Aus der Vergangenheit hat man gelernt, dass manche Dinge im Originalzustand belassen werden sollten. Bei One Piece scheint Netflix jedoch gute Arbeit geleistet zu haben, denn der neueste Trailer zur Serie kommt gut an.

Das veröffentlichte Video stellt Iñaki Godoy als Ruffy vor, der mit seiner Crew aus Außenseitern segelt, um den geheimnisvollen One-Piece-Schatz zu finden. Im neuesten Trailer heißt es: „Seit meiner Kindheit hat mich das Meer gerufen, also mache ich mich auf, um meinen Träumen zu folgen.“

Die Fans reagieren zuversichtlich auf die Mischung aus Entstehungsgeschichte, Spannung, Action und einem Hauch von Humor.

Macht euch selbst einen ersten Eindruck von der Serie:

One Piece - Teaser-Trailer OmdU

Ein YouTube-Nutzer namens kurtdawang6746 sagt: Natürlich wird es nicht genau wie der Anime sein, das ist bei Live-Action-Adaptionen selten der Fall, aber ich habe das Gefühl, dass uns dies auf eine gute Art und Weise überraschen könnte. Um ehrlich zu sein, scheint es, dass alle Beteiligten einen sehr guten Job machen, weil sie dem Originalmaterial treu bleiben. Und die Musik klingt wirklich gut. Mal sehen, wie sich das entwickelt, fügt YouTube-Nutzer stefcastelli hinzu.

Ein Kommentar spricht den meisten Fans aus der Seele:

Die Darsteller werden wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit dafür bekommen, wie gut sie die Crew verkörpern, aber die Produktionsdesigner der Serie verdienen ein großes Lob dafür, wie gut das aussieht, so YouTube-Nutzer mothersbasement (Quelle: YouTube).

Ihr möchtet mehr über die Serie erfahren? Dann ist unsere Übersicht das richtige für euch:

Wie viel von der One-Piece-Geschichte wird Netflix abdecken?

Die kommende Serie wird vorerst aus einer Staffel mit acht Episoden bestehen. Wie es danach weitergeht, wird sich vermutlich je nach Erfolg entscheiden. Sicher ist jedoch, dass sich die Netflix-Serie an der Manga-Vorlage von Eiichirō Oda orientiert und zunächst dem sogenannten „East-Blue“-Handlungsstrang folgt.

Die Serie wird am 31. August 2023 auf Netflix veröffentlicht.