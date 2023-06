Es kracht gewaltig bei Netflix. Kurz nach dem Release von Tyler Rake: Extraction 2, kündigt der Streaming-Gigant auch schon einen nächsten Teil an. Offenbar hat Netflix mit der John-Wick-Alternative einen echten Hit gelandet.

Tyler Rake: Extraction 2 mausert sich zum Action-Hit

Wer handgemachte Action liebt und irre Stunts sehen will, der schwebt mit John Wick 4 auf Wolke 7. Dieser Erfolg ist auch Netflix nicht entgangen, die mit Tyler Rake: Extraction in die selbe Kerbe schlagen. Seit dem 16. Juni 2023 steht auf Netflix der zweite Teil der Action-Reihe zur Verfügung.

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer zu Tyler Rake: Extraction 2 ansehen:

Extraction 2 – Trailer Deutsch

Erneut muss Hollywood-Star Chris Hemsworth unschuldige Menschen aus einer brandgefährlichen Umgebung herausholen. Dabei legt sich der Thor-Darsteller mit brutalen Waffenhändlern an.

Was dann folgt, sind zwei Stunden geballte Action und intensive Feuergefechte, die stark an die beliebten Call-of-Duty-Spiele erinnern. Besonderes Highlight: eine gut 20-minütige Fluchtsequenz aus einem Gefängnis, die schlussendlich auf einem Zug eskaliert. Als One-Shot, also ohne sichtbaren Schnitt gedreht. Da geht Action-Fans das Herz auf.

Action-Hit: Netflix bestellt Tyler Rake: Extraction 3

Und das explosive Konzept kommt bei den Zuschauern offenbar ziemlich gut an. Vier Tage nach Release befindet sich Tyler Rake: Extraction 2 immer noch auf Patz 1 der Netflix-Charts. Dahinter folgt direkt der erste Teil von 2020. Kein Wunder also, dass Netflix bereits einen dritten Extraction-Film angekündigt hat.

Und auch auf dem Review-Aggregator Rotten Tomatoes hagelt es positive Stimmen für das Action-Spektakel. Die internationale Fachpresse vergibt zum Beispiel 75 Prozent, während die User Extraction 2 sogar beeindruckende 89 Prozent bescheinigen.

