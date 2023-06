Der Serien-Hit Stranger Things darf sich über neuen Star freuen. Die fünfte und letzte Staffel des Netflix-Hits wird von Terminator-Star Linda Hamilton namhaft verstärkt – ihre Rolle ist allerdings noch geheim.

Der Stranger-Things-Cast darf sich über einen überaus bekannten und schlagkräftigen Neuzugang in Staffel 5 freuen: Mit Linda Hamilton wird sich niemand Geringeres als Sarah Connor aus dem Terminator-Franchise die Ehre geben – eine ideale Besetzung für die Netflix-Serie, deren Popularität zu großen Teilen schließlich auch auf 1980er-Nostalgie aufgebaut ist.

Stranger Things: Netflix-Serie schnappt sich Terminator-Star

Bei dem Fan-Event Tudum hat Netflix bekannt gegeben, dass Linda Hamilton bei der finalen Staffel von Stranger Things mit an Bord sein wird. Passenderweise wurde die Ankündigung bei der Veranstaltung auf der Bühne von niemand Anderem als Arnold Schwarzenegger übernommen, der in der Terminator-Reihe mit Hamilton bekanntermaßen sowohl als ihr Gegenspieler als auch Verbündeter vor der Kamera stand.

Schaut euch hier die offizielle Stranger-Things-Ankündigung im Video an:

Stranger Things 5 Casting Announcement

In dem kurzen Ankündigungs-Video bekennt sich Hamilton als Fan der erfolgreichen Netflix-Serie und verspricht den Zuschauern ein Wiedersehen in Hawkins. Welche Rolle sie in der finalen Staffel spielen wird – und ob sie an der Seite von Eleven kämpfen oder als Antagonistin auftreten wird – verrät sie nicht.

Spin-Off zu Stranger Things: Netflix erweitert das Universum

Wann genau die fünfte und letzte Staffel von Stranger Things auf Netflix erscheinen wird, ist noch nicht klar. Durch den Autorenstreik hat sich die Arbeit an der finalen Staffel verzögert, wie die Showrunner, Matt und Ross Duffer, kürzlich angekündigt haben. (Quelle: LosAngelesTimes)

Während sich Fans also noch gedulden müssen, können sie sich immerhin schon mit dem Gedanken trösten, dass Stranger Things auch nach der fünften Staffel nicht verschwinden wird – denn eine animierte Spin-Off-Serie soll bereits in Arbeit sein.

Schaut ihr Stranger Things auf Netflix? Wenn ja, gibt es 8 gute Gründe, weshalb ihr den Serien-Hit im Original streamen solltet:

