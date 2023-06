Digital oder doch lieber klassisch als Cartridge? Vor jedem Spiele-Kauf stehen Besitzer einer Nintendo Switch vor dieser Frage. Digital ist zweifellos bequemer, doch ins Regal stellen oder an Freunde ausleihen kann man Switch-Spiele aus dem eShop nicht. Ein Zubehör auf Amazon will die Vorteile beider Welten jetzt verbinden. Ganz ohne Einschränkungen geht es aber nicht.

Wer in den 90ern aufgewachsen ist, wird sie noch kennen: CD-Wechsler. Vor dem Siegeszug der MP3 und Streaming-Dienste waren sie die einzige Möglichkeit, zügig und bequem zwischen unterschiedlichen Singles und Alben hin- und her zu wechseln. Auf ein ähnliches Prinzip setzt ein praktisches Zubehör für die Nintendo Switch: der Game Switcher.

Amazon verkauft Game Switcher für die Nintendo Switch für 43,99 Euro

Der Game Switcher für die Nintendo Switch. (Bildquelle: YouTube/MrMario2011)

Hier ist der Name Programm, denn der Game Switcher erlaubt den schnellen Wechsel von bis zu vier Switch-Spielen. Die Spiele werden in den Game Switcher eingeschoben, der wiederum auf das Dock der Nintendo Switch montiert wird. Von dort aus führt ein flaches Kabel in den eigentlichen Cartridge-Slot der Hybrid-Konsole.

Per Knopfdruck auf dem Game Switcher lässt sich dann zwischen den einzelnen Spielen hin- und herwechseln. Das klappt mit bis zu vier Switch-Spielen auf einmal. Für vier weitere Switch-Spiele stehen Aufbewahrungs-Slots auf der Rückseite bereit.

In einem Test des bekannten YouTubers „MrMario2011“ kommt der Game Switcher gut an (Quelle: YouTube). Er warnt aber davor, die Spiele nicht im laufenden Betrieb zu wechseln. Jedes Spiel solle stattdessen regulär beendet werden, um Speicherfehler zu vermeiden. Auch auf Amazon überzeugt der Game Switcher mit durchschnittlich 4,2 von 5 möglichen Sternen (bei Amazon ansehen).

Game Switcher nicht ohne Tücken

Trotz der guten Bewertungen gibt es beim Game Switcher aber zwei große Einschränkungen.

Der Spiele-Wechsel funktioniert nur per Knopfdruck auf dem Game Switcher. Das ist zwar komfortabler, als die Cartridges selbst aus der Switch rein- und rausstecken zu müssen. Noch bequemer wäre es aber gewesen, wenn der Spiele-Wechsel per Knopfdruck von der Couch aus funktionieren würde.

Theoretisch lässt sich der Game Switcher zwar auch mobil verwenden. In der Praxis ist das allerdings umständlich und sperrig, wie auch der YouTuber unterstreicht. Damit ist der Game Switcher quasi nur etwas für Menschen, die vor allem am TV mit ihrer Nintendo Switch spielen.

Wer mit diesen Einschränkungen leben kann, bekommt für 43,99 Euro aber ein nützliches Zubehör für die Nintendo Switch.

