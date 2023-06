Normalerweise ist Nintendo allein für die Abenteuer von Super Mario zuständig. Für die Switch durfte allerdings auch Ubisoft mit dem hüpfenden Klempner zusammenarbeiten. Für den Flop des Taktik-Spiels hat der Publisher eine einfache Erklärung.

Nintendo Switch: Ubisoft erklärt Mario-Flop

Vor etwa einem halben Jahr erschien Mario + Rabbids Sparks of Hope für die Nintendo Switch. Eigentlich konnte das Taktik-Spiel, in dem sich Mario und seine Freunde mit den Ubisoft-Hasen verbünden, sowohl Kritiker als auch Switch-Fans überzeugen. Bei dem Review-Aggregator Metacritic steht es bei einem Score von 86 und einem User Score von 7,5 (Quelle: Metacritic).

Publisher Ubisoft ist allerdings trotzdem mit dem Umsatz des Switch-Spiels unzufrieden. Im Interview mit GamesIndustry.biz erklärt CEO Yves Guillemot, dass vor dem Release ein wichtiger Ratschlag von Nintendo ignoriert wurde (Quelle: GamesIndustry.biz):

„Wir hatten bereits ein Mario Rabbids Spiel (auf der Switch) veröffentlicht, sodass wir mit einem weiteren zwei ähnliche Erfahrungen auf einem Gerät hatten. Bei Nintendo sterben diese Spiele nie. Es gibt 25 Mario-Spiele auf der Switch. Nintendo (hat geraten), dass es besser ist, nur ein Spiel auf jeder Konsole zu haben. Wir waren etwas zu früh und hätten (auf die nächste Konsole) warten sollen.“

Schaut euch hier den Trailer für Mario + Rabbids: Sparks of Hope an:

Mario + Rabbids: Sparks of Hope - Nintendo Direct Trailer

Ubisoft will Mario-Spiel für Switch nicht aufgeben

Ubisoft lässt euch bereits jetzt ordentlich beim Kauf des Taktik-Spaßes sparen. Bis zum 25. Juni müsst ihr im Nintendo eShop nur 29,99 Euro zahlen.

Ubisoft will Mario + Rabbids trotzdem noch nicht aufgeben. So verspricht Guillemot, dass Sparks of Hope ebenfalls auf die nächste Nintendo-Konsole übertragen werden wird. Deren Release steht aktuell allerdings noch in den Sternen.

Der Switch-Hersteller ist bekannt dafür, dass er sich bei dem Release großer Gaming-Hits nicht hetzen lässt. Dank der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) wissen wir jetzt, dass Metroid Prime Remastered sogar ein Jahr vor Release bereits von den Jugendschützern getestet wurde. Der Kommentar des Ubisoft-CEOs lässt weiterhin vermuten, dass Nintendo sich ebenfalls einige große Spiele für eine neue Konsole aufhebt.

