Im Rahmen der jüngsten Nintendo Direct hat das Unternehmen zahlreiche Switch-Spiele angekündigt. Einige Genres sind vertreten, doch vor allem RPG- und Mario-Fans kommen noch in diesem Jahr voll auf ihre Kosten.

Nintendo Switch: Zahlreiche Spiele angekündigt

Die erste Hälfte des Jahres 2023 ist bereits vergangen und war mit Spielen wie beispielsweise The Legend of Zelda: Tears of Kingdom sowie Pokémon: Karmesin und Purpur schon gut bestückt. Auch in der zweiten Hälfte sollen richtig gute Spiele erscheinen, die Nintendo im Rahmen des jüngsten Streams angekündigt hat (Quelle: Nintendo).

Einige Highlights in der Übersicht:

Pikmin 4

Pikmin 4 - Nintendo Direct

Bei Pikmin 4 werden neue Rekruten gebraucht, die eine große Welt aus der Perspektive der Kleinsten erkunden sowie Schätze sammeln, andere Entdecker retten und auf nächtliche Expeditionen gehen.

Das Ganze erwartet euch ab dem 21. Juli 2023. Ab dem 28. Juni 2023 steht euch außerdem eine Demo zum kostenlosen Download bereit.

Vampire Survivors

Vampire Survivors - Nintendo Direct

Das Erfolgs-Spiel findet in Kürze auch seinen Weg auf die Nintendo Switch. Euch erwartet eine Auswahl von mehreren Charakteren und Waffen, mit denen ihr gegen Horden von Feinden antreten müsst.

Das Spiel soll am 17. August 2023 erscheinen.

Super Mario Bros. Wonder

Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Direct

Super Mario Bros. Wonder vermischt klassisches Mario-Gameplay mit einer modernen Grafik. In der nächsten Evolution des seitwärts scrollenden 2D-Mario-Spaßes warten laut Nintendo an jeder Ecke Überraschungen und Wunder.

Das Spiel erscheint voraussichtlich am 10. Oktober 2023.

Star Ocean The Second Story R

STAR OCEAN THE SECOND STORY R

Der beliebte zweite Teil der Serie kehrt als komplettes Remake für die Nintendo Switch zurück. Euch erwartet eine Kombination aus 2,5D-Grafik, 3D-Umgebungen und 2D-Pixel-Charakteren in einer Geschichte, in der Fantasy und Science Fiction miteinander verschmelzen.

Das Spiel soll am 2. November 2023 erscheinen.

Persona 5 Tactica

Persona 5 Tactica - Nintendo Direct

Euch erwartet ein neues und spannendes Kampfabenteuer, das im kultigen Persona-Universum spielt. Die Phantomdiebe befinden sich in großer Gefahr, bis ein mysteriöser Revolutionär sie rettet und einen Deal im Austausch für ihre Hilfe anbietet.

Das Spiel erscheint voraussichtlich am 17. November 2023.

Batman: Arkham Trilogy

Batman: Arkham Trilogy

In diesem Spiel könnt ihr euch auf die endgültigen Versionen von Rocksteadys Arkham-Trilogy-Spielen und damit auf eine komplette Sammlung freuen.

Batman: Arkham Trilogy soll im Herbst 2023 veröffentlicht werden

Dragon Quest Monsters: The Dark Prince

Dragon Quest Monsters: The Dark Prince

Das Spiel folgt Psaro und seiner Begleiterin Rose auf ihrer Reise durch das Dämonenreich Nadiria. Eure Aufgabe ist es, Monster zu rekrutieren, um mächtige Verbündete zu schaffen.

Dragon Quest Monsters: The Dark Prince erscheint voraussichtlich am 1. Dezember 2023.

Palia

Palia - Nintendo Direct

Bei Palia handelt es sich um ein kostenloses Multiplayer Online Game in einer Welt, in der ihr das Leben und das Haus eurer Träume erbauen könnt. Neben Abenteuern warten auf euch wichtige Aufgaben wie Sammeln, Jagen und Basteln.

Das Spiel erwartet euch geplant im Laufe des Winters 2023.

In diesem Video zeigen euch die Kollegen von spieletipps noch etwas mehr:

Nintendo Switch: Weitere Spiele, DLCs und Events für 2023

Nintendo hat noch einige weitere Asse im Ärmel, darunter auch zahlreiche Spiele und DLCs, die sowohl Pokémon- als auch Mario-Fans sehr freuen werden.

Alle Spiele auf einen Blick:

Manic Mechanics: Release 13. Juli 2023

Fae Farm: Release 8. September 2023

Gloomhaven: Release 18. September 2023

Silent Hope: Release 3. Oktober 2023

Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged: Release 19. Oktober 2023

Just Dance 2024 Edition: Release 24. Oktober 2023

Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1: Release 24. Oktober 2023

Headbangers Rhythm Royale: Release 31. Oktober 2023

WarioWare Move It: Release 3. November 2023

Sonic Superstars: Release im Herbst 2023

Mythforce: Release später im Jahr 2023

Super Mario RPG: Release 17. November 2023

Dragon Quest Monsters The Dark Prince: Release 1. Dezember 2023

A Princess Peach Game: Release unbekannt

Luigi’s Mansion Dark Moon: Release unbekannt

Penny’s Big Breakaway: Release unbekannt

DLCs:

Mario + Rabbids Sparks of Hope DLC: Bereits erhältlich

Pokemon DLC The Hidden Treasure of Area Zero: Bereits erhältlich

Event:

Splatoon 3 Splatfest: Event vom 14 - 16. Juli 2023

