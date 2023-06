Mit einem starken Rabatt von 70 Prozent zaubert sich derzeit die Lego Harry Potter Collection in die Bestseller-Charts der Nintendo Switch. Wenn ihr euch das Angebot schnappen wollt, müsst ihr allerdings schnell sein.

Der Release von Hogwarts Legacy auf der Switch lässt noch eine Weile auf sich warten – voraussichtlich erscheint das Zauberer-RPG für die Nintendo-Konsole erst am 14. November 2023. Harry-Potter-Fans können sich in der Zwischenzeit aber immerhin mit der Lego Harry Potter Collection trösten, denn das bunte Klötzchen-Abenteuer ist derzeit um 28 Euro im eShop reduziert.

Lego Harry Potter Collection in Nintendos eShop reduziert

Die Lego Harry Potter Collection erzählt alle sieben Bücher der Harry-Potter-Reihe im traditionellen Lego-Look nach – ihr könnt als Harry, Ron, Hermine und zahllose andere Charaktere spielen, dabei unterschiedliche Fähigkeiten nutzen und die Umgebung rund um Hogwarts erkunden, während ihr die Bedrohung durch Lord Voldemort und seine Todesser aufhaltet.

Schaut euch hier den Trailer zur Lego Harry Potter Collection an:

LEGO: Harry Potter Collection – offizieller Launch-Trailer

Die Lego Harry Potter Collection bietet euch viele Stunden Spielspaß, während denen ihr Zaubertränke lernen, Geheimnisse aufdecken, Rätsel lösen und Collectibles sammeln könnt. Auf Metacritic hat die Nintendo-Switch-Version eine Kritikerwertung von 73 und eine Spieler-Wertung von 7,3 erhalten. Wenn ihr an dem Zauberer-Abenteuer interessiert seid, könnt ihr es euch jetzt noch für kurze Zeit mit einem satten Rabatt sichern – aktuell kostet es im Nintendo eShop nur 11,99 Euro statt 39,99 Euro. Das Angebot ist nur noch bis zum 25. Juni 2023 gültig. (Quelle: Metacritic)

Nintendo-Switch-Bestseller: Harry-Potter-Game knackt die Top 10

Mit 70-Prozent-Rabatt sichert sich die Lego Harry Potter Collection Rang 9 in den Nintendo-Switch-Charts – in der Bestseller-Liste tummeln sich davor noch einige weitere Angebote, darunter Disney Dreamlight Valley, Monopoly und das Open-World-Highlight Lego City Undercover. Angeführt werden die Charts aber weiterhin vom Fantasy-Hit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 6 Features, die die Nintendo Switch unbedingt braucht:

