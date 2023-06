Das gibt es selten: RTL hat sich eine Netflix-Serie geschnappt. Sie soll ab Herbst 2023 nicht mehr nur beim amerikanischen Streaming-Dienst, sondern auch bei Super RTL zu sehen sein. Es handelt sich um eine animierte Neuauflage, zu der bislang drei Staffeln produziert wurden.

Netflix: He-Man bei Super RTL zu sehen

He-Man findet eine zweite Heimat: Gab es die ersten drei Staffeln der animierten Serie He-Man and the Masters of the Universe bislang ausschließlich bei Netflix zu sehen, wird sich das ab Herbst 2023 ändern. Ab dann wechselt der Superheld quasi ins deutsche Fernsehen zu Super RTL, wie der Sender bestätigt hat (Quelle: DWDL.de). Ein genauer Starttermin wurde aber noch nicht bekannt gegeben.

Fans von He-Man müssen bei Netflix aber nicht auf ihren blonden Helden verzichten, denn auch die Neuauflage Masters of the Universe: Revelation wird weiter beim Streaming-Anbieter zu sehen sein. Super RTL wiederum zeigt die von Rob David entwickelte Neuauflage, die sich am Original aus dem Jahr 1983 orientiert und für Kinder als Zielgruppe gedacht ist.

Bei Netflix feierte He-Man and the Masters of the Universe am 16. September 2021 in Form von zehn Episoden seine Premiere. Die zweite Staffel bestand aus acht Folgen und war ab dem 3. März 2022 zu sehen. Mit der dritten und aktuellen Staffel begann Netflix am 18. August 2022. Auch hier waren acht Episoden zu sehen.

Super RTL: Neue Serien ab Herbst

Neben der He-Man-Neuauflage von Netflix hat Super RTL ab Herbst noch weitere Neuerungen im Programm. So soll es unter anderem neue Pumuckl-Geschichten geben. Der verstorbene Meister Eder (Gustl Bayrhammer) wird hier durch Florian Brückner ersetzt. Darüber hinaus sind neue Formate mit dem zotteligen Wesen Woozle Goozle geplant. Die bestehende, seit zehn Jahren laufende Serie wird um eine animierte Variante erweitert.